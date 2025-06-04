堅決捍衛香港支聯會名聲 前常委徐漢光：猶如拒遺忘六四

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（中央社記者陳鎧妤台北4日電）3年多以來，前香港支聯會常委徐漢光因「支聯會被指外國代理人案」，經歷了被捕、審訊、罪成、坐牢，上訴失敗後再上訴，今年終於勝訴。徐漢光說，一切都是為了追求公義，就像不可以遺忘「六四」，也是為了追求公義，不讓歷史被改寫。

香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）成立32年，徐漢光擔任常委近31年，直至2021年9月支聯會被迫解散。每年支聯會紀念六四的風箏行動、六四燭光晚會等，都不乏他的身影。

今年六四前，身在英國的徐漢光接受中央社視訊訪問，訴說對悼念六四及捍衛支聯會的堅持。

2021年8月，香港警方國安處指有合理理由相信支聯會是「外國代理人」，要求多名支聯會常委交出包括支聯會由成立起所有職員資料、自2014年起在港舉辦活動資料，及境外共同組織者資料等。

前支聯會副主席鄒幸彤、前常委徐漢光及鄧岳君等人否認支聯會是「外國代理人」，拒絕交出資料，2021年9月被捕及被起訴違反國安法的實施細則。

76歲的徐漢光說，「支聯會全名是『香港市民支援愛國民主運動聯合會』，支聯會是愛國，卻被說成是代理人，說成賣國。」他堅拒認罪，因為認罪就代表承認支聯會是「外國代理人」。

2023年，經審訊後3人被法院判罪名成立，判囚4.5個月，徐漢光與鄧岳君獲准保釋等候上訴。3人其後上訴，2024年高等法院判上訴敗訴，徐及鄧被即時收監。3人再上訴至終審法院，今年3月終審法院判上訴勝訴，撤銷定罪及刑期。

在終審法院判上訴勝訴前，徐漢光及鄧岳君已經出獄。鄒幸彤因其他案件仍然被收押。

徐漢光說，終極上訴勝訴，最大的意義是證明支聯會不是「外國代理人」。

徐漢光當初加入支聯會，是想為社會、為國家做點事。以往每年六四，支聯會都在香港維多利亞公園舉辦燭光晚會，2019年是最後一次，大會指有18萬人參加。2020年警方以疫情為由拒絕支聯會的六四集會申請，自此，維園六四燭光晚會成絕響。

不過，徐漢光仍以自己的方式悼念六四，包括曾自製一張有菊花及燭光的海報在維園拍照；又曾在銅鑼灣崇光百貨附近手持電子燭光，持續8分鐘，之後被警方帶走。

2024年六四，徐漢光仍在獄中，他被指違反監獄的規則，在六四前後數天被單獨囚禁。他說，本來就沒有打算在獄中做什麼悼念儀式，六四當天他只默默在心中悼念。

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徐漢光說，要堅持悼念六四，因為「記憶與遺忘是永恆的鬥爭，沉痛的歷史教訓必須記住，忘記歷史，歷史便會重演。」他在支聯會被指外國代理人案中不斷上訴，都是為了追求公義，就像不可以遺忘六四，也是為了追求公義，不讓歷史被改寫。

今年六四，徐漢光會在英國曼徹斯特參加燭光集會並發言。他說，以往在香港公開悼念六四，其中一個意義是要代替在中國大陸的人發聲。既然現在六四燭光在全球各地閃亮，更應珍惜有自由悼念的機會，代不能公開悼念的人悼念，將燭光一代一代傳下去。（編輯：張淑伶）1140604