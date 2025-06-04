林培瑞：六四之後中國社會喪失理想 只剩空洞口號

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）天安門事件36週年，美國漢學家林培瑞（Perry Link）分析，六四對中國社會帶來一種深入日常生活的恐懼感，人民自我審查；社會瀰漫一種你死我活、彼此競爭的犬儒主義，社會主義的理想只剩漂亮的語言、空洞的口號。

林培瑞是美國知名漢學家，任教於加州大學河濱分校，也是普林斯頓大學的榮譽教授。他2日出席洛杉磯六四紀念館的開幕儀式，接受中央社訪問，談到1989年發生的學生運動及中共鎮壓對中國社會產生深遠影響。

林培瑞分析，六四事件是一場屠殺，不僅犧牲了成千上百的人命，更對中國社會帶來一種恐懼感。這種恐懼感在每個人身上形成自我審查，化成一種深入日常的習慣，人人為了顧及自身利益，不碰敏感話題。

林培瑞觀察，中國在1950年代、1960年代，仍有相當多的中國人相信社會主義的理想，相信共產黨是在為人民服務，但是在六四之後，沒有人相信社會主義，社會主義變成一種漂亮的口號，道德層面徹底破產。

林培瑞形容中國的社會心理狀態，瀰漫一種「你死我活的犬儒主義」，人與人之間缺乏互信，彼此視為競爭對手，個人利益至上，「能有什麼好處就撈」。

透過 Google News 追蹤中央社

他指出，這樣的社會氣氛「是共產黨加進去的」，原本中國文化是沒有的。他認為紀念六四的意義在於，要讓新一代的中國年輕人知道自己國家的歷史，才能認識到這樣的社會氛圍從何而來。

林培瑞指出，六四包含兩個層面，一方面在血腥鎮壓之前的民權運動，是懷抱理想、抱持樂觀態度；另一方面中共屠殺則是散播恐懼、造成人民自我審查。持續紀念六四的意義就是要教育下一代，把當年民主運動的理想傳下去。（編輯：陳承功）1140604