六四紀念晚會被恐嚇 主辦單位：更凸顯言論自由重要

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（中央社記者吳柏緯台北3日電）由多個民間團體發起的六四36週年紀念晚會，將於4日晚間在自由廣場舉行，然而近日接獲匿名恐嚇信欲阻礙晚會舉行。華人民主書院嚴厲譴責並表示，出現恐嚇信件更凸顯堅持和平集會與言論自由的重要性。

今年是六四天安門事件36週年，華人民主書院與多個民間團體共同舉辦一系列紀念活動，包含從5月下旬開始的人權攝影展、4日下午的人權市集，以及在4日晚間登場的哀悼晚會。

晚會即將舉行，然而於2日晚間，華人民主書院發布聲明表示，近日接獲匿名恐嚇信，欲阻礙舉行哀悼晚會，「對於任何企圖以暴力、恐嚇手段阻撓和平集會的行為，予以最嚴正的譴責」。

華人民主書院在這份聲明中指出，過去在六四相關的活動現場，就曾發生特定人士推倒展板，對展品潑漆，並且試圖破壞哀悼空間的事件，這些行為不僅違法，也對民主社會中和平集會的基本原則構成公然挑戰。「如今再次出現恐嚇信件，更凸顯堅持和平集會與言論自由的重要性」。

文中強調，六四晚會是捍衛普世人權、守護民主自由的重要公共行動。這場晚會秉持和平、非暴力的原則，所有參與者都以理性、堅定的方式表達立場。任何針對此行動的威脅與破壞，都是對社會言論自由的挑戰。

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同時也希望民眾踴躍到場，以行動守護這場哀悼與紀念，「參與就是對極權最清晰的反擊，也是對自由最堅定的守護」。

除了在自由廣場舉行的悼念活動外，在台港人團體也將在4日晚間於台北228和平公園舉行燭光晚會，悼念六四。（編輯：周慧盈）1140603