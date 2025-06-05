府、院等8機關收炸彈恐嚇信 綠：交警政系統查辦

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（中央社記者林敬殷台北5日電）總統府及行政院、陸委會、數發部、警政署等8個機關，昨天起陸續收到網路恐嚇信，內容威脅若舉辦六四事件紀念活動，要引爆炸彈及槍殺參加者。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，任何暴力威脅都是違法犯罪，是否涉及國安，交由警政系統查辦。

昨天是六四天安門事件36週年，總統府、行政院及多個行政部門接獲網路恐嚇信，警方初步分析，寄件IP在美國，懷疑是網路跳板，持續追查。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會時表示，所有暴力威脅都是不對，是違法犯罪，不論是對於國家元首、部會首長，乃至於平民百姓都一樣。

吳思瑤指出，台灣是法治國家，沒有人可以對任何一個人發動暴力恐嚇，尤其昨天是六四，國家元首、行政部門追悼六四，是提醒大家持續反對反民主、反進步的威權，本來就是行政部門應該要做的事，現在卻遭到暴力威嚇，這些違法犯罪的行為，交給警政系統去查辦，是否涉及國安，「該查就查，該辦就辦。」

吳思瑤說，台灣是民主防線的第一線，對六四進行必要的追憶跟發表言論是理所當然，沒有人可以對總統暴力威脅。

此外，台灣民眾黨昨天針對六四的臉書發文，遭網友質疑，臉書文照片與天安門事件無關，而是中共國慶閱兵儀式照片。

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吳思瑤說，非常遺憾台灣主要的在野黨在六四這一天批判的對象不是中國，而是持續罵民進黨，對於境外敵對勢力，在野黨選擇的永遠都是為難自己的政府，對於中國卻是噤聲，不敢評論。

吳思瑤表示，六四有非常清楚的是非對錯，是獨裁威權對善良學生與人民施暴，這麼簡單的是非對錯，在野黨都可以選擇噤聲，令人非常遺憾。（編輯：林淑媛）1140605