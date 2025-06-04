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六四36週年 民進黨：向勇敢中國人民致敬

2025/6/4 10:23（6/4 11:20 更新）
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圖為華人民主書院為六四天安門事件36週年舉辦「金繼－他們碎裂，我們承繼」攝影展。（中央社檔案照片）
圖為華人民主書院為六四天安門事件36週年舉辦「金繼－他們碎裂，我們承繼」攝影展。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北4日電）中國六四天安門事件今天屆滿36週年，民進黨說，在這個被中共刻意「消失」的日子，民進黨要對當年六四天安門事件的受難者們表達紀念，也對從過去到現在，所有曾勇敢為民主自由而奮力不懈的人們致上敬意。

民進黨發布新聞稿表示，1989年發生在中國的六四天安門事件，已過去36年，儘管中國政府至今仍不願面對歷史、反省過去，甚至在專制極權的路上越走越遠；但近年發生在中國各地爭取民主、自由、人權與法治的聲音從未停歇，顯示中國人民對政治改革與美好生活的追求不曾消滅。

民進黨指出，國際社會與中國人民原先期待1989年的六四民運，能成為中國啟動政治改革、走向民主自由的起點。不料在中共當局的野蠻鎮壓與大規模清算下，帶來了中國近代歷史上最黑暗的一刻，更造成無數的「天安門母親」與受難者們至今仍無法平撫的傷痛。

民進黨說，六四以來，中共極權統治的黑暗期不僅從未過去，反而變本加厲箝制人民的基本人權、鞏固一黨專政獨裁，持續強化極權手段與數位威權工具，箝制人民思想與自由、迫害異議人士與公民組織，讓中國人民繼續生活在恐懼與黑暗之中。

民進黨表示，現今的中共政府不僅極力掩飾過去的與持續性的暴行，更在印太區域乃至世界各地繼續製造新的恐慌與威脅。一方面宣稱長臂管轄權，在海外設立秘密警察站、利用中國間諜或黑道人士，對海外的僑民、港人、維吾爾人與圖博人進行跨境鎮壓。

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民進黨說，另一方面是窮兵黷武發動軍演與灰色地帶作為，在第一島鏈的黃海、東海、台海與南海不斷生事。對台灣更是變本加厲地統戰滲透，用所謂「懲獨22條」恫嚇台灣人。種種作為，顯示中共就是當前世界上最大的「威權輸出國」，更是劣跡斑斑的「恐懼製造者」與「民主終結者」。

民進黨表示，面對中共政權持續威脅區域和平與高度風險，將會堅定站穩保護國家主權、守護民主自由、阻止侵犯併吞的立場，落實「和平四大支柱」，強化國防自主與經濟韌性，積極與國際友盟合作，共同以實力發揮威懾力量，達到和平目標。誠如36年來中國人民未曾放棄追求普世價值與政治改革，民進黨也不會放棄，要繼續堅定勇敢捍衛2300萬人民所珍視並熱愛的民主自由台灣。（編輯：萬淑彰）1140604

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