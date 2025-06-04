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六四36週年 卓榮泰：持續堅守自由堡壘台灣

2025/6/4 11:20（6/4 11:34 更新）
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行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北4日電）六四天安門事件36週年，行政院長卓榮泰今天說，36年來，台灣已成為國際民主陣營對抗威權主義擴張的第一道防線，政府會持續堅守這個自由堡壘，守護每位國民自由生活、創作、追夢，「這是我們的責任與使命」。

卓榮泰透過社群網站臉書（Facebook）表示，1989年，他第一次當選台北市議員，開啟正式擔任公職、服務社會第一步，當時台灣剛從戒嚴統治中開放，各種社會運動風起雲湧地展開。

卓榮泰說，那一年也是全球民主化浪潮的一年，象徵冷戰對抗的柏林圍牆倒塌，波蘭、匈牙利、捷克等東歐國家陸續民主化，但也在這一年，中國發生舉世震驚的六四天安門事件。

卓榮泰表示，36年來，1989年6月4日成為中國禁忌的數字。同時，台灣走向完全不同的道路，在許多人團結合作下，一步步深耕民主土壤，播下自由種子，以8次總統直選，3次政黨和平輪替，向全世界展現台灣人追求民主行動、堅決守護自由的決心。記憶與紀念六四，提醒民主自由得來不易的珍貴。

卓榮泰指出，如今台灣自由地行使選舉、罷免等憲法賦予人民的權利，任何一位國民公開對政府施政、國家元首提出批評意見，不需要像民主前輩一樣擔心遭政府壓迫，這也是36年來的中國人民，仍無法擁有的基本人權。

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卓榮泰說，36年後的台灣，茁壯成為國際人權倡議機構自由之家（Freedom House）長年認證的自由國家，成為國際民主陣營對抗威權主義擴張的第一道防線。

卓榮泰強調，政府會持續堅守這個自由堡壘，守護這片土地上每一位國民自由生活、自由創作、自由追夢，「這是我們的責任與使命」。（編輯：萬淑彰）1140604

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