美國務卿盧比歐：世界永遠不會忘記天安門事件

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天矢言，不會讓中國抹滅36年前天安門廣場示威者遭到鎮壓的記憶，這是盧比歐罕見重提人權問題。

綜合法新社與路透社報導，盧比歐在聲明中表示，中國共產黨「積極試圖掩蓋事實，但世界永遠不會忘記」。

他說：「今天，我們紀念那些試圖行使基本自由而遇害的中國人民的英勇，以及那些為追究1989年六四事件責任與正義，而持續遭到迫害的人們。」

盧比歐還說：「他們在必然的危險面前所展現出的勇氣提醒著我們，自由、民主和自治的原則不僅是美國原則，更是中國共產黨無法抹除的人類普世原則。」

盧比歐在他漫長的聯邦參議員生涯中倡導人權直言不諱，尤其對中國多所著墨。他曾為中國迫害以穆斯林為主的維吾爾少數民族，帶頭促成制裁法案。

不過盧比歐在國務院重組中裁縮專注人權事務的部門，他指責這個部門對以色列及在匈牙利、波蘭、巴西與川普結盟的右派民粹主義者存有偏見。

盧比歐的前任每年都會發表聲明紀念天安門血腥鎮壓。中國統治者則一直試圖將此事從公眾記憶中抹除，尤其是在網路上。

盧比歐今天的聲明與前任有些微妙差異。前任民主黨籍國務卿布林肯（Antony Blinken）去年敦促中國接受聯合國背書的人權審查，並尊重「世界人權宣言」（Universal Declaration of Human Rights）倡導的自由。

不過盧比歐今天沒有提及聯合國；聯合國經常是川普政府批評的對象。

這位美國最高外交官發表聲明之際，正值美中關係動盪時期。美國總統川普自1月20日上任以來，對大多數中國商品徵收145%關稅，理由是中國數十年來從事貿易濫用行為。北京則對美國產品徵收125%報復性關稅。

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雙方於5月12日達成一項為期90天的臨時協議，根據該協議，美國將對中國商品的關稅從145%下調至30%，而中國則將對美國商品的關稅從125%降至10%，但此舉尚未解決川普對中國商品加徵關稅的根本問題；美國長期不滿中國以國家主導、由出口驅動的經濟模式。

美國高階官員本週表示，川普和中國國家主席習近平很快就會舉行會談以解決貿易問題，包括針對關鍵礦產的爭議，以及中國對某些礦產的出口限制。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1140604