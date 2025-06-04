六四36週年 北京維安更嚴謹
2025/6/4 15:22（6/4 16:14 更新）
（中央社記者呂佳蓉北京4日電）今年是六四事件36週年，北京未能舉辦大型紀念活動，天安門廣場需要提前預約才能進入，街頭盤查變多，維安較平常日更為嚴謹。
六四36週年的這天，天安門廣場一如既往的熱鬧，遊人如織。根據記者實地走訪，從天安門東地鐵站出口進入天安門廣場，平常日不一定需要經過證件與人臉辨識查證，但今天需要一一排隊查驗，因此出入口擠滿人潮。以往持台胞證都是「人工」看過審查，現今則需經過查證機器驗證並需人臉拍照才能步出地鐵口。
現場保安人員表示，北京天安門廣場需提前一天預約才能進入，天安門城樓則是在整修當中。在六四事件36週年的這一天，原本就已經戒備森嚴的城市，維安再更為升級，市區內一些路口警力增多，盤查往來的民眾。
市區天橋再現看橋員，兩人為一組守備天橋，他們檢視往來的民眾，以免再出現「四通橋橫幅事件」。地下道路口也戒備嚴謹，橫越長安大街的地下道口就有一排維安人員站崗，有些人是穿著武警制服，有些人身著一身黑衣，約10人守在地下道口。
中國網路審查系統嚴審關於六四的提問。許多網友在社群平台X分享截圖，詢問中國的AI機器人深度求索（DeepSeek）今天是幾月幾號？DeepSeek多半只會回應，「你好，這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊吧。」
透過 Google News追蹤中央社
然而，在六四的前夕，2日的天安門廣場清晨升旗儀式，一名男子從觀眾區突然翻越隔離柵欄直衝升旗台，隨後遭到多名維安人員撲倒並帶走。官方至今未發布相關聲明。
除了中國大陸以外，香港也不能再舉辦悼念活動，台灣將於4日晚間在自由廣場舉行紀念晚會。（編輯：陳鎧妤）1140604
延伸閱讀六四36週年近 中國財政吃緊但監控異議人士力道不減六四36週年 賴總統：堅定維護現狀守護民主自由美國務卿盧比歐：世界永遠不會忘記天安門事件洛杉磯六四紀念館開幕 王丹：89精神是懷抱希望六四前夕 香港特首稱港人任何活動都不能違法六四36週年前夕 一男子闖天安門升旗典禮被捕
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。