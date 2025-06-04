加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 兩岸

英國駐中使館微博發六四紀念影片 2小時被下架[影]

2025/6/4 16:21（6/4 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）今天是六四事件36週年，英國駐中國大使館官方微博上午發布一段坦克人與白紙入鏡的紀念影片，2小時後遭到下架。儘管陸續有中國網友前往留言表達支持，隨即遭網管刪除。

X平台「李老師不是你老師」下午轉發中國網友投稿指出，英國駐中使館上午11時左右在其微博分享了一個紀念六四的影片，影片的背景逐漸從馬路變換成一張白紙，但是坦克人依然站立在那，似乎在面對著什麼看不見的東西。

網友指出，到了下午1時11分，這段影片突然消失了，再也搜不到，彷彿好像從未出現過一樣。

截圖顯示，這段六四紀念影片在微博存活2小時，共有173條評論和762點讚，但評論內容全部被隱蔽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許多中國網友得知後，冒險到英國駐中使館微博的置頂文章留言，以隱諱的文字表達支持，隨即遭網管刪文，幾乎只剩下批評英國的評論；有人留言「中英友誼長存」，獲得最多按讚。

英國駐中使館上午也在X官方帳號發布相同的紀念影片，許多網友留言表達感謝。（編輯：楊昇儒/邱國強）1140604

#六四事件
#微博
#英國
延伸閱讀
六四36週年 北京維安更嚴謹六四36週年 民團籲中國釋放政治良心犯
六四事件
美國務卿盧比歐：世界永遠不會忘記天安門事件林培瑞：六四之後中國社會喪失理想 只剩空洞口號
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：