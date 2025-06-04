六四36週年 多國駐港總領事館臉書貼燭光照

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）今天是「六四」事件36週年，美國、加拿大及澳洲駐港總領事館在官方臉書上傳燭光照片，英國駐港總領事館上載的照片有一張空椅，背後的牆有「不想回憶，未敢忘記」的字句。

今日是六四36週年，多國駐港總領事館在社交媒體上載燭光照片。當中美國駐香港及澳門總領事館把臉書的封面相片，更換成燭光照片。

加拿大駐香港及澳門總領事館也在臉書上載有點點燭光的相片，並發貼文表示，「我們不會忘記1989年6月4日：當和平示威者在北京天安門廣場及附近，被暴力鎮壓的悲慘日子」。加拿大與香港及國際社會會一起莊嚴的紀念。集會自由是人權，所有人都有責任捍衛集會自由等人權及自由。加拿大會繼續支持和平表達意見的人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

澳洲駐香港及澳門總領事館也在臉書上載一幅燭光相片，貼文表示，「這天，我們與世界各地一起懷念1989年6月4日在天安門廣場的遇難者」。澳洲一直致力保障和支持人權，包括集會、表達和政治參與的自由。

英國駐香港總領事館則在臉書上載一張照片，當中有一張空椅，背後的牆寫上「VIIV」（羅馬數字6與4）、及中文字「不想回憶、未敢忘記」字句。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1140604