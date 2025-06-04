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六四36週年 民團籲中國釋放政治良心犯

2025/6/4 14:09
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（中央社記者林敬殷台北4日電）今天是六四天安門事件36週年，多個民間團體今天表示，六四不只是中國歷史悲劇，也是自由世界共同記憶，台灣的自由民主來自台灣人民犧牲與奮鬥，紀念六四更是提醒自己，並呼籲中國釋放政治良心犯。

反共護台志工聯盟、台灣北社、彭明敏文教基金會、台派聯盟、台灣東突厥斯坦協會、台灣教師聯盟、亞太婦女協會、國際特赦組織台灣分會、香港邊城青年、世代共好協會等民間團體上午在立法院舉行「銘記六四、聲援中國良心犯、守護民主台灣」記者會。

聯電創辦人、反共護台志工聯盟志工曹興誠說，六四讓大家知道，要中共極權政府下放權力允許民主是不可能的，不裂解中共，中國不會有民主，如何裂解中共，就是要在中國各地喚醒中國人的主權意識，好比山東的主權在山東人手裡，福建的主權在福建人手裡。

曹興誠表示，中國人應該放棄對中國的幻想，爭取自己的主權，像台灣一樣做一位公民，而不是中共統治下的賤民，這才是中國走向民主唯一的路，就是由下而上，由各地方獨立自治，爭回自己的主權，台灣已經爭取到主權，但中國利用國民黨拚命摧毀台灣人到手的主權，國民黨不是制衡民主，是替中共消滅民主，這次大罷免是維護主權的背水一戰，呼籲所有公民支持，免於成為中共統治下的賤民。

受邀出席的民進黨立委張雅琳說，1989年6月4日前夕，懷抱民主夢想的中國年輕大學生，帶著笑容走上天安門廣場，卻被坦克及子彈，無情輾碎，再也無法回家，成為不能被提及的歷史、不存在的日子，36年前的六四，可能已經不存在很多人的心中，不能讓六四成為歷史的灰燼，要讓六四成為爭取自由民主的火炬。

張雅琳表示，當年六四時，高喊解救大陸同胞於水深火熱的國民黨，如今和當年對抗中共的獨裁政權站在一起，並肩同行，用台灣的民主傷害台灣，一定要用罷免守住最後一道民主防線，向中國獨裁說不。

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北社副社長羅浚晅表示，1989年6月4日中國學生和平爭取民主自由，遭到中共血腥鎮壓，釀成數千人死傷，成為華人社會對抗極權最重要的象徵，六四是中國歷史的傷口，更是自由世界共同的傷痛。36年來，中共沒有反省，還擴大打壓異己，關押政治犯，壓制香港自由。雖然台灣是國際的民主燈塔，但這個燈塔並非堅不可摧，六四36週年的這天，除了聲援中國與港澳良心犯，也要呼籲各界正視台灣民主生活體制面臨嚴峻的內部危機。

彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸表示，六四對台灣人有重要意義，台灣在歷經將近40年的戒嚴後，才獲得令世界讚揚的民主，對於孤軍奮鬥的人權鬥士，國內外的聲援是重要的鼓舞，只有自助、人助、天助，自由不是從天上掉下來的，是人民奮鬥而來，呼籲中國釋放所有政治良心犯，也希望有一天，北京天安門廣場能像台北的凱達格蘭大道一樣，成為人民表達自由的地方。（編輯：蘇志宗）1140604

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