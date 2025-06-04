毋忘六四 賴清德：確保世世代代在自由土地成長

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（中央社記者葉素萍台北4日電）今天是六四天安門事件36週年，兼任民進黨主席的總統賴清德說，不僅拒絕遺忘歷史，更要在每一天落實核心價值，抱持自信與韌性，確保世世代代在自由的土地上成長茁壯。

民進黨下午召開中常會，賴清德致詞提到，今天是六四天安門事件36週年；每年的六四，台灣社會都基於普世價值，點亮紀念的燭光。紀念六四天安門事件，不只為了悼念歷史，更是為了延續這份精神。

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賴清德說，台灣經歷白色恐怖，至今持續努力落實轉型正義；台灣更經歷民主化洗禮，在歷史的分水嶺上，從威權走向民主；感念前輩的犧牲奉獻，深知自由的可貴，更不能漠視威權主義擴張對全球民主與法治的侵害。

他說，台灣站在全球民主防線的最前線，會持續與所有理念相近的夥伴肩並肩合作，堅定維護現狀、守護民主自由。不僅拒絕遺忘歷史，更要在每一天落實核心價值，抱持著自信與韌性，確保世世代代在自由的土地上成長茁壯。（編輯：林興盟）1140604