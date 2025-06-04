加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德2/300
首頁 / 政治

毋忘六四 賴清德：確保世世代代在自由土地成長

2025/6/4 15:06（6/4 16:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
賴清德總統。（中央社檔案照片）
賴清德總統。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北4日電）今天是六四天安門事件36週年，兼任民進黨主席的總統賴清德說，不僅拒絕遺忘歷史，更要在每一天落實核心價值，抱持自信與韌性，確保世世代代在自由的土地上成長茁壯。

民進黨下午召開中常會，賴清德致詞提到，今天是六四天安門事件36週年；每年的六四，台灣社會都基於普世價值，點亮紀念的燭光。紀念六四天安門事件，不只為了悼念歷史，更是為了延續這份精神。

google news透過 Google News追蹤中央社

賴清德說，台灣經歷白色恐怖，至今持續努力落實轉型正義；台灣更經歷民主化洗禮，在歷史的分水嶺上，從威權走向民主；感念前輩的犧牲奉獻，深知自由的可貴，更不能漠視威權主義擴張對全球民主與法治的侵害。

他說，台灣站在全球民主防線的最前線，會持續與所有理念相近的夥伴肩並肩合作，堅定維護現狀、守護民主自由。不僅拒絕遺忘歷史，更要在每一天落實核心價值，抱持著自信與韌性，確保世世代代在自由的土地上成長茁壯。（編輯：林興盟）1140604

#六四天安門事件
#賴清德
#總統
#民進黨
圖為兼任民進黨主席的總統賴清德。（中央社檔案照片）
圖為兼任民進黨主席的總統賴清德。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
六四36週年 賴總統：堅定維護現狀守護民主自由美國務卿盧比歐：世界永遠不會忘記天安門事件六四36週年 國民黨：民主不能走回頭路六四36週年近 中國財政吃緊但監控異議人士力道不減
賴清德
台灣、馬紹爾簽署安全合作意向書 強化夥伴關係總統：台灣是亞洲首個三大豬病非疫區 要守護成果
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
藍委：最大威權象徵是總統府 建議賴總統搬離
21
更多編輯台推薦新聞：