六四36週年 黃國昌：掌握權力者都應該警惕

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（中央社記者郭建伸台北4日電）六四天安門事件36週年，民眾黨主席黃國昌今天透過臉書表示，所有掌握權力的人都應該警惕，若有一天，讓所應該團結、保守安寧的人民，失去對任何話語的信任，那一天就是證明掌權者沒有擔起作為政治領袖基本責任的一天。

六四天安門事件36週年，黃國昌以「寧願燒盡，不願銹壞」為題發文，引述在天安門廣場遭到射殺的一位年輕人寫給父母，身亡後被發現的遺書。

黃國昌表示，在這個日子，最重要的責任是確保6月4日這個日子在天安門廣場發生的壓迫，不會在未來的某一天消失掉真實性。

黃國昌指出，對於任何事物真實性的無法信任，是極權社會的悲哀，在極權政府的統治下，為了有效控制人民，政府需要發明一套完整的「為何黨需要永續執政」的敘事。

黃國昌表示，許多廣場上的年輕人如果還在世，他們將是大他幾歲左右的中年人，他們也許會在見識6月4日的殘酷後，改變生存策略，甚至加入那個一旦表現出順服，就可以保障自身安全的團體。

他說，在這一天，每個人因為所面臨的處境會需要不同的記憶；但如同遺書作者所深信的：「歷史將作出公正的判決」。21歲寫下遺書的那個片刻，那「寧願燒盡，不願銹壞」的理想主義，值得所有人牢記在心。

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此外，民眾黨也透過臉書表示，天安門事件已經36年過去，但在中國，歷史的傷痛卻仍未被正視，更不被允許公開討論，這就是威權的本質，不敢面對真相，更不允許人民發出真實的聲音。

民眾黨強調，紀念六四，不僅是要警惕中共暴政的殘酷與虛偽，更是要檢視自己的民主價值是否真實堅固；面對言論自由逐漸收緊的現實，不能沉默，更不能退讓，唯有堅持批判、保衛真相，才不會辜負那些曾經為民主犧牲的靈魂。（編輯：萬淑彰）1140604