六四36週年 賴總統：堅定維護現狀守護民主自由

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（中央社記者溫貴香台北4日電）六四天安門事件36週年，總統賴清德今天透過臉書發文表示，台灣站在全球民主防線的最前線，會持續與所有理念相近的夥伴肩並肩合作，堅定維護現狀、守護民主自由；不僅拒絕遺忘歷史，更要在每一天落實核心價值，抱持著自信與韌性，確保世世代代在自由的土地上成長茁壯。

賴總統表示，36年前的6月4日，中國發生舉世注目的天安門事件。在全球民主浪潮下，無數青年學子走上街頭，勇氣與責任感，為人類追求理想的行動，留下深刻的見證。對於人權理念的堅持，是台灣與全球民主社會共享的價值，跨越了不同世代、國族與疆界；每年的六四，台灣社會都基於普世價值，點亮紀念的燭光。

他說，紀念六四天安門事件，不只為了悼念歷史，更是為了延續這段記憶。威權政府，往往對歷史選擇噤聲與遺忘；民主社會，則是選擇保存真相，拒絕遺忘那些為人權理念付出的人—以及他們所懷抱的夢想。

賴總統表示，台灣經歷白色恐怖，至今持續努力落實轉型正義；台灣更經歷民主化洗禮，在歷史的分水嶺上，從威權走向民主。感念前輩的犧牲奉獻，深知自由的可貴，更不能漠視威權主義擴張對全球民主與法治的侵害。

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他表示，時隔36年，威權主義造成的威脅，仍是國際社會須共同因應的挑戰；不論是對民主國家的軍事恫嚇、灰色地帶侵擾，或是對自由社會進行滲透監控，以長臂管轄、跨境壓迫等手段侵犯人權，在在危及珍惜的生活方式。

賴總統說，台灣站在全球民主防線的最前線，會持續與所有理念相近的夥伴肩並肩合作，堅定維護現狀、守護民主自由；不僅拒絕遺忘歷史，更要在每一天落實核心價值，抱持著自信與韌性，確保世世代代在自由的土地上成長茁壯。（編輯：楊凱翔）1140604