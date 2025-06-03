洛杉磯六四紀念館開幕 王丹：89精神是懷抱希望

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（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）為紀念1989年六四天安門事件，洛杉磯「六四紀念館」今天開幕。館長王丹表示，紀念六四不只是哀悼、控訴，更是一種延續，一種「89（學運）精神就是對社會的改變懷抱希望」。

這座六四紀念館原先設置在紐約，王丹表示因紐約房租高漲，館方決定遷至洛杉磯，這裡中國人、台灣人、香港人等眾多華人居住，正好讓更多華人看見這段歷史。

1989年學生運動導致中國政府鎮壓，到今年36週年。王丹當年是學生領袖，曾遭中國政府通緝、逮捕入獄，後來流亡海外，取得哈佛大學博士學位。

王丹在開幕儀式上致詞：「六四紀念館的存在，不只是為了哀悼，也不僅是為了控訴。它是一種承擔、一種延續，更是一種希望。我們希望它成為一座橋樑，連結記憶與現實、連結過去與未來、連結流亡者與在地社群、連結中國社會與世界良知。」

王丹接受中央社訪問表示，36年之後持續紀念六四，希望能將當年的學運精神傳承下去，放眼未來，「1989年學生之所以走上街頭，是因為心中對國家還抱有希望」。

「現在中國最大問題是，年輕世代對國家已經失望、絕望，如此中國就無法改變」，王丹表示，他希望用89學運的精神，激勵人們對中國社會的改變懷抱希望。

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這座紀念館位在洛杉磯東邊郊區的艾爾蒙地（El Monte），館內展示當年的歷史文物與照片。王丹21歲在獄中時，作家劉曉波寫給他的信也收藏在其中。

王丹規劃，這處場所不是靜態的展覽館，未來將是一個活躍的人文空間，計畫舉辦音樂會、人文講座、影片放映等活動，扮演文化傳承、思想交流和情感連結的所在，也打算與邀請當地美國高中參觀，向在地社區介紹六四事件與中國。（編輯：韋樞）1140603