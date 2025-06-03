六四36週年 天安門母親籲政治問題法律解決

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（中央社台北3日電）六四天安門事件36週年將屆，由六四罹難者家屬成立的團體「天安門母親」發表祭文。他們再次呼籲政府對話，要求透過立法和司法程序解決六四遺留問題。

天安門母親官網近期發表「1989年『六四』慘案36週年祭」表示，遇難者親屬歷經36年風雨磨難，每個家庭都發生很大的變化，自去年六四35週年後至今短短一年，又有幾位遇難者親屬相繼離世。他們帶著對無辜而死的兒女們的思念和悲傷離開人間，在此悼念他們，希望人們永遠記住他們在36年前遭受的苦難。

祭文表示，六四慘案已過去36年，這一慘案不只是壓在遇難者家屬的心中，也是壓在全國人民心裡的一個重大歷史事件，該事件在全國被刻意掩蓋、邊緣化，此事應該擺在人民面前，透過法律解決歷史問題。

祭文說，六四問題的解決，有待於政治改革的開啟和政治制度的轉型。「這取決於海內外各個政治派別、各種政治力量的反覆較量，取決於朝野之間各種政治訴求達成最基本的共識。這個共識目前並不存在。這就需要依靠民間和官方的對話、談判。對話、談判的成與敗，一如人心之所向，民意之所歸。」

祭文指出，現在中國政府大力推動以憲治國、依法治國，發展更廣泛、充分、健全的人民民主；保證公民在法律面前一律平等，尊重和保障人權。基於此背景下，天安門母親再次呼籲政府對話，主張「政治問題法律解決」，要求透過立法和司法程序公平公正解決六四慘案遺留問題，並客觀地重新評價六四。

祭文表示，「啟動對話，就是對歷史遺留問題解決的開始，相信透過對六四慘案的解決，中國將可以進入一個沒有沉重歷史包袱的新時代」。

祭文並重申自1990年代起公開提出的3項訴求「真相、賠償、問責」。祭文提到，要求全國人民代表大會常務委員會組成六四事件調查委員會，對事件進行獨立公正調查，並公布死者名單和人數；通過賠償法案，依法給予受難者及受難親屬賠償；按法定程序追究責任者的法律責任。

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祭文並提及遇難者田道民、周欣明等人的遇難過程及其家庭狀況。祭文共有108名六四罹難者家屬連署，並附上79名已故連署者名單。

1989年北京天安門學生運動導致中國政府血腥鎮壓，稱「六四事件」，到今年已經36週年。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1140603