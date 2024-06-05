六四35週年 中國與香港都在高度戒備沉默中度過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）昨天是六四事件35週年。綜合外媒報導，除了中國各地依例採取高度戒備，事發地北京天安門廣場週邊布滿大批警力、崗哨，乃至投入大批年長志願者監控北京各地外，壓制手段更延伸到香港，港警已為此逮捕了數人。

綜合美聯社等媒體報導及網路訊息，昨天6月4日，北京的生活似乎一切正常。但北京包括天安門廣場週邊、前門大街、王府井、西單等核心地帶的安檢明顯趨於嚴格，且交通管制區域擴大，人行道上不時有警察查驗證件，更有武警及各式保安，乃至佩戴紅臂章的年長志願者，緊盯著路上甚至社區週邊所有行人的一舉一動。

此外，2022年10月因四通橋事件出現的「看橋員」，進入6月起即大量出現在北京各天橋、地下道及交通要道路口。這些「看橋員」的穿著除了先前的黑色制服外，還有人穿著的是迷彩軍服，且配戴「民兵」的臂章，有些看橋員甚至還配備了盾牌。

在中國官方，對六四仍然秉持數十年的基調未變。中國外交部發言人毛寧昨天說，1980年代後期發生的「政治動亂」，中國政府「早已得出明確的結論」。她並針對部分國家針對六四35週年發表的聲明宣稱，中方堅決反對任何人以此為藉口「攻擊和抹黑中國，干涉中國內政」。

另一方面，由六四罹難者家屬組成的「天安門母親」組織在網路上公開呼籲，中國政府公布所有罹難者的姓名和真實罹難人數，並向罹難者親屬提供賠償，同時追究責任者的法律責任。同時強調，六四事件是中國政府必須要面對和需要向人民交代的、無法繞過去的歷史性悲慘事件。

今年是六四事件35週年，強力壓制的手段除了存在於中國境內，最令外界側目的是，這種強力壓制的手段也延伸到了香港。

根據報導，香港的「天安門紀念館」在六四前已被清理乾淨。至於每年六四舉辦紀念燭光晚會的維多利亞公園，今年6月4日前卻被一些親北京的所謂「同鄉會」搶先申請，舉辦與六四毫無關聯的園遊會。

在昨天，一名身穿寫有羅馬數字8964的T恤的女子被警方帶走；一名老人在舉起兩張手寫海報後被拘留，其中一句寫著「記住89！哀悼64！」；而人稱「王婆婆」的香港活動人士王鳳瑤在高呼六四口號後，也被帶走；更有甚者，美聯社記者目擊，另一名婦女被搜查後，也被警方帶走。

入夜後，一名點燃蠟燭的香港人和另外2名打開智慧型手機燈的人，在維園附近迅速被警察包圍，並在公園外接受訊問，最後被釋放。一名曾參加維園六四紀念晚會的愛德華．楊（Edward Yeung）強調，「我的心還沒死」。

香港警方昨晚說，港警逮捕了4名年齡在23至69歲間的民眾，其中包括一名68歲的婦女，根據香港新的國家安全法律，她已因涉嫌「煽動叛亂」而被拘留，理由是她曾在公共場合高喊口號；另2人則被控在公共場所攻擊警察和擾亂秩序。

同時，另外還有5人涉嫌「破壞公共安寧」而被帶走接受進一步調查，後來都被釋放。

儘管如此，美國駐香港領事館的數十扇窗戶上，投影出一排排電子蠟燭；英國駐香港領事館則在X平台上發布了一張照片，內容是一隻手高舉亮著燈的手機，上面寫著羅馬數字VIIV，也就是64，意指6月4日。

報導提到，另有香港民眾選在6月3日去跑步，距離正好是6.4公里，以此截圖致意。也有人分享與天安門城樓及廣場有關的內容，以暗喻方式慶祝。

香港特首李家超昨天被問到，香港居民是否仍可以公開哀悼六四事件時，並未直接回答，僅表示「對國家安全的威脅是真實的」。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1130605