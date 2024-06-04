六四35週年7 / 維園燭光曾被質疑與我何干 今散落各地繼續傳承

維園燭光曾被質疑與我何干 今散落各地繼續傳承

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在35週年的時刻回望六四，台灣一如既往，統派、獨派、維持現狀派，野百合、太陽花、青鳥行動參與者，各有不同視角。香港則是繞了一圈，起初將之列為民主回歸的一環，及至香港民主無望，一度退化為「與我何干」，如今仍在轉變中......

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（中央社台北4日電）香港維園的燭光燃亮了逾30年，成為全球紀念六四的主場，但期間，香港年輕世代一度質疑平反六四和中國有否民主「與我何干」。前支聯會資深義工列明慧說，每一個世代的關注度不同，但只要大家都認同普世價值，便會向同一目標前進。維園的燭光，目前已散落世界各地。

八九民運後，支聯會從1990年開始每年都在維多利亞公園舉辦六四燭光晚會，2020年被香港警方以控制COVID-19疫情的「限聚令」為由，首次被禁止在維園舉辦，2021年香港落實國安法，維園六四燭光幾近熄滅，同年底支聯會宣布解散。

過去30多年，六四燭光晚會的參加人數有起有落，曾有一段時間本土派崛起，年輕一輩對悼念六四產生懷疑：六四與我何干？中國有否民主跟香港有何關係？悼念六四為什麼總是行禮如儀在維園點起燭光？

其中一次較大爭議發生在2013年，支聯會原本將晚會主題訂為「愛國愛民，香港精神」，引起本土派反彈，有團體甚至另起爐灶，在維園對岸的尖沙咀文化中心外舉辦悼念活動，支聯會最終將晚會主題改為「平反六四，永不放棄」。

經過2014年的雨傘運動，不少年輕人認為應聚焦香港的社會運動。2016年，由多間大學學生會組成的香港專上學生聯會，宣布退出支聯會。

列明慧曾擔任支聯會義工20多年，當中10年擔任燭光晚會司儀，見證了港人對悼念六四的錯綜情感。

她向中央社說，八九六四發生時她12歲，當時就讀的中學每年都會討論六四，港人也面對香港前途問題。她說，「當時認為六四是一個傷口及未解決的事，而香港將回歸（主權移交），希望香港回歸後有高度自治，民主自由」，相信如果香港有民主，也可以幫助中國邁向民主之路。

支聯會的五大綱領，包括「建設民主中國」，當年被不少年輕人及本土派質疑。列明慧說，曾經對此感到傷心，但她明白每一個世代都有自己所關注的，就像她當年讀書時，也曾質疑保釣運動。

她說，過程中支聯會尋求最大公約數，但支聯會始終有其歷史使命及責任。「最重要是大家都認同普世價值，追尋公義，終會向同一個目標前進」。

事實上，多年來當香港社會議題升溫，或民主自由公義受到衝擊，維園的燭光都會較多。如2019年六四前夕，社會上正醞釀反修例運動，當年維園燭光晚會有18萬人參加，是其中一次最多人參與。

「這代表普世價值，也賦予燭光多一重意義」，列明慧說。

香港支聯會2019年在維園舉行「六四」30週年燭光晚會，有大批民眾參加，以行動表達他們「不會忘記六四」。（中央社檔案照片）

她直言，2019年後自己的心態也有所轉變，對「建設民主中國」沒有以往那麼「豪情壯志」，「現在未必有能力建設，但會憑微小的力量，記住歷史，傳承真相」。

回想起當年的批評，列明慧說，「經歷了2019年的滄海桑田，這些事已不重要，我們都是命運共同體。」

本身是前「六四舞台」主席的列明慧，2021年帶著講述六四受難者家屬的香港舞台劇「5月35日」版權移居英國。該舞台劇已無法在香港上演，但她沒有放棄，去年首次把舞台劇搬到台灣上演，今年在英國上演英語版。

她說，支聯會已解散，很多戰友被捕失去自由，自己在仍有自由時，應繼續發聲。

中央社另外訪問了一位不願具名的90後香港本土派青年，他自2013年後再沒有出席維園燭光晚會，改為參加其他團體舉辦的六四集會。

他回想昔日年輕一代質疑悼念六四時說，那幾年香港處於水深火熱中，既要處理2012反國民教育、2014雨傘運動後的社會情緒。特別是他們年輕世代，在香港面對社會、政治、經濟問題，沒有向上流動的機會，聲音不被重視。

他說，在這個前提下，維園六四集會關心的事，就與他們有一段距離，「因為眼前有更貼身的事要面對」。在中國大陸曾發生的事情就不在腦海中的議程，而且對當年的事沒有太切身感覺，「因為時間和心力有限，人可以關心的事很有限。」

他說，然而經過這麼多年，悼念六四的涵義確實不同了。2020實施國安法後的香港變得不一樣了。當不同的團體解散、公民社會全面崩解，今日已再無空間作路線之爭，只要大家好好努力生存就好了。

對於六四現在對他的意義，他說，「在心中吧！在香港現在還能自由地說出六四的意義嗎？」（編輯：朱建陵/唐佩君）1130604