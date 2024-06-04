香港人能否悼念六四 特首：任何活動須守法

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（中央社記者張謙香港4日電）香港行政長官李家超今天回應市民能否悼念「六四事件」時說，任何活動都要守法，包括「港區國安法」和基本法23條立法。

今天是1989年北京「六四事件」35週年，李家超出席行政會議前，有記者詢問他市民能否悼念「六四事件」，以及「六四事件」是否成為政治禁忌。

李家超沒有直接回應是與否，但指出，對於「個別日子」，政府的立場清晰，任何公眾活動必須守法。香港的法律清晰，包括「港區國安法」、「維護國家安全條例」（基本法23條立法）及「公安條例」，所有活動都受相關法例規管，

他強調，不能忘記2019年「顏色革命」所帶來的傷痛，並說要警惕仍有勢力嘗試破壞國家安全，也要小心有人借題發揮。因此，任何活動都要守法。

他又說，在香港泛民主派初選案中，有47人被控，大部分被定罪，至今只有2人罪名不成立，這項裁決顯示，法庭確定串謀顛覆國家政權罪的發生及存在，也顯示出危害國家安全的風險是真實的，「犯罪的人會利用迷惑的名義或幌子，進行危害國家安全的行為」。

他說，「因此不可以掉以輕心，要時刻警惕危害國家安全風險可以突如其來，不可以好了傷口便忘了痛，不可以容許傷口再被挖開，不可以讓香港再受難忘的痛。」（編輯：陳鎧妤）1130604