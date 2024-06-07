兩位海外法官辭任香港終院法官 特首表遺憾

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（中央社記者張謙香港7日電）香港終審法院證實，兩名海外法官辭任終院非常任法官，行政長官（特首）李家超今早對此表示遺憾，重申法院的獨立公平審判不會受到干預。

終院表示，非常任法官郝廉思（Collins）和岑耀信（Sumption）已向特首提出請辭。

83歲的郝廉思和75歲的岑耀信都是前英國最高法院法官；兩年前，英國方面也有兩位法官辭任香港終院非常任法官。

有香港媒體報導，郝廉思的代表接受查詢轉述，辭任是因為「香港政治狀況」，但強調對香港終院及法官的獨立性充滿信心。

兩人辭職後，終院的海外非常任法官由10人減至8人。

李家超發表聲明，對兩人的辭任表示遺憾。

他並說：「香港已由亂到治，市民依法享有的人權和自由沒有任何改變，法院獨立公平審判案件不受干預沒有任何改變，唯一不同的，是國家安全已得到更有效保障，香港的安全和穩定得到更有效保障，市民安居樂業得到更有效保障。」

終院首席法官張舉能及律政司司長林定國也對兩人的辭任表示遺憾。

張舉能說，現時終院有4位本地非常任法官和8位其他普通法適用地區的非常任法官，香港將繼續任命其他普通法適用地區的合適人選出任非常任法官，終院會繼續履行作為香港最高上訴法院的憲制角色，不會因其法院人員變動而影響運作。

香港於2019年爆發「反送中」運動和其後實施國安法後，美國方面宣布制裁香港特定官員，包括時任特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強等人，其後擴大制裁對象至警務處高層。

去年底，美國參眾兩院有議員提案，要求白宮檢視對香港官員的制裁，把更多涉嫌違反人權的官員納入制裁名單；被點名的有49人，包括律政司司長林定國及張舉能等多名法官和裁判官。（編輯：呂佳蓉）1130607