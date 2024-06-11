終院前非常任法官岑耀信：香港正慢慢變極權社會

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（中央社記者張謙香港11日電）據報導，剛請辭的香港終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）在英國金融時報撰文，指香港「正慢慢變極權社會」。

終院上週證實，岑耀信與另一位終審法院非常任法官郝廉思（Lawrence Collins）已向行政長官李家超提出請辭。

香港媒體今天報導，岑耀信近日在金融時報撰文，提及之前留任終院，目的是希望協助維護法治，「恐怕這已不再現實，其他人沒有那麼悲觀，我希望他們會證實是對的」。

據報導，岑耀信在文中批評香港國安法嚴重限制法官的自由度，在政治風氣改變下，不少法官也「漠視」本身自由捍衛者的角色；基本法及國安法保證有言論自由及集會自由，但「只是空談」。

他說，香港曾是充滿活力和政治多元的社會，但「正慢慢變極權社會」。

對於岑耀信的言論，港府發言人表示極不同意，強調香港法治沒有倒退，又指任何人士無論出於甚麼理由或動機而提出相反結論，都是完全錯誤和毫無根據。

發言人說，與岑耀信一同辭任終院職位的郝廉思曾表示，「對（香港）法院及其成員的獨立性充滿信心」。

李家超今早被記者追問有關問題時，也反駁岑耀信的言論，又指英國政府官員、政客和「反華反港媒體」意圖破壞香港法治，過去也曾「恐嚇」制裁香港法官，公然踐踏法治。

他又指，英國官員和政客試圖將英國的司法影響力武器化，針對中國和香港，但強調港府不會容許任何人干預香港法院審訊。

另外，繼岑耀信和郝廉思之後，加拿大媒體報導，加拿大籍的香港終院非常任法官麥嘉琳（Beverley McLachlin）7月底任期屆滿後將不會續任。

麥嘉琳在聲明中表示，由於年屆80歲，她已通知終院首席法官張舉能，在任期屆滿後不再續任，以便花更多時間陪伴家人，但她表示會繼續履行其專業的責任，並表示對法官及法院維護香港司法獨立有信心。（編輯：陳鎧妤）1130611