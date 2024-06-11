本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
李家超
新聞專題
李家超1/180
首頁 / 兩岸

港大管理層現矛盾 特首：港大不屬於任何個人

2024/6/11 15:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港11日電）被譽為香港最高學府的香港大學，其管理層近年持續出現矛盾，行政長官李家超已介入協調，並強調港大不屬於任何一個人，而是屬於所有港人。

針對港大持續出現校政風波，李家超今天向媒體說，他已分別會見了校長張翔及校務委員會主席王沛詩，從中作出協調及溝通，稍後會聽取教育局匯報，再決定採取那些措施。

李家超說，他已要求校長和校委會主席彼此協調溝通，並告訴他們政府的資助是以大學利益為首要考慮。

他表示，如果港大行政有不當就要改善，重要崗位長期懸空就要填補，程序上不清楚要寫清楚，又指政府對大學撥款每年以港幣百億元計，公帑必須用得其所。

他強調，「香港大學是屬於香港，不是屬於任何一個個人，不是屬於校長個人，亦不屬於校委會任何一人，港大屬於所有香港人。」

香港大學歷史悠久，在本地學界首屈一指；在英國高等教育調查機構Quacquarelli Symonds（QS）最新發布的2025年世界大學排名中，港大由上年第26名上升至17名，是本地唯一進入全球20大的大學。

港大管理層近年持續出現問題，大概兩週前，港大校委會通過最新的副校長人選安排，有5人獲委任為副校長級別，但全屬暫任安排。

張翔其後對此表示不知情，事前未獲諮詢，並不點名地指校委會主席有違程序。

但校委會向港大師生和校友發出電郵，指校長自2018年上任後，數個副校長職位懸缺多年，4月校方達成結論，認同臨時委任副校長有急切性。但5月28日討論副校長懸缺問題時，校長卻有不同意見。

校委會強調，委任暫任副校長是別無選擇，非傳言中的「私人恩怨」。

但張翔對此也提出反駁，暗示校委會在委任暫任副校長事宜上對其作出「壓迫」。

在此事之前，港大去年底也曾出現另一場風波，當時有人以匿名電郵告密，指張翔「管理不當」，部分指控包括未經招標購買汽車、指明聘用的醫學院院長須具備「美國高等院校經驗」，以及不當處理捐款等。

去年10月，港大校委會宣布成立專責小組進行調查。今年4月，校委會宣布，根據調查小組可掌握的證據，不足以確立「吹哨者」電郵中對校長行為不當的指控，事件告一段落。（編輯：張淑伶）1130611

#李家超
#張翔
#香港大學
張翔
香港大學管理層又現矛盾 外界霧裡看花布雷克7局優質先發奪MVP 獅隊擊敗桃猿4連勝
李家超
港媒：香港女警黎家盈入選中國預備航天員兩位海外法官辭任香港終院法官 特首表遺憾
李家超
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
岑耀信請辭終審法院法官 批香港限制自由「正慢慢變極權社會」
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：