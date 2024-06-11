港媒：香港女警黎家盈入選中國預備航天員

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（中央社記者張謙香港11日電）香港和澳門各有一人入選中國第4批預備航天員，香港行政長官李家超今早說，將會適時公布港方入選者身分，但有報導指出，入選的是警隊女總督察黎家盈。

綜合香港和大陸媒體的報導，中國載人航天工程第4批預備航天員選拔工作日前結束，據公布，這次有10人入選，包括8名航天駕駛員，以及2名分別來自香港及澳門的載荷專家，他們將進入中國航天員科研訓練中心，接受全面系統的訓練。

香港行政長官李家超早上向媒體說，由於相關選拔安排有多方面考慮和規定，現階段不會公開細節，會適時公布這名人選的身分和下一步安排。

他說，這是令人振奮和鼓舞的好消息，也寫下特區和香港人的光榮歷史；北京中央接受港人參與選拔，也是對香港科技界的支持和鼓勵，給予香港參與國家航天事業的機會。

另據報導，港方入選的是警隊女總督察黎家盈。

報導指出，黎家盈擁有博士頭銜，專長是資訊科技及電腦，加入警隊後一直在特別部門工作，但去年起已在北京接受相關訓練。

在這次選拔中，港方有120人報名，主要來自各大學、研發中心、科學園及政府各部門等，當中包括生物、醫學、機械工程、電子工程專家。

這批載荷專家的身分及背景一直都相對保密。

按照中國大陸的分類，太空人分為職業和非職業兩類，職業類是指專門從事航太飛行工作的太空人，非職業類是臨時到太空工作或活動的太空人，泛稱載荷專家，專責在太空站進行科學與應用研究等實驗工作。（編輯：廖文綺）1130611