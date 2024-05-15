「願榮光歸香港」遭禁 YouTube對裁決失望但同意封鎖影片
2024/5/15 08:03（5/15 08:12 更新）
（中央社加州山景市14日綜合外電報導）香港法院上週針對「願榮光歸香港」一曲頒布臨時禁制令。影音頻道YouTube今天表示，將遵守法院裁定，阻擋32支被視為應禁止內容的影片連結。
路透社報導，香港當局申請禁播「反對逃犯條例修訂草案運動」（反送中）歌曲「願榮光歸香港」，香港高等法院上訴法庭上週裁決港府勝訴。
YouTube表示，將根據使用者的地理位置，在香港平台上封鎖法院禁制令視為「禁止發布」的影片。
YouTube在聲明中說：「我們對法院裁定結果很失望，但會遵守法院的移除命令。我們將繼續研議上訴的選項，以促進資訊取得。」
YouTube表示，隨著公司系統處理相關變更，這些影片連結最終不會再出現於香港的Google搜尋頁面上。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130515
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