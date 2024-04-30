港府推愛國主義教育 稱可善意批評政府但不能顛覆

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（中央社台北30日電）香港政府新成立的「愛國主義教育工作小組」昨天首次舉行會議。香港政務司司長陳國基被問到市民是否可以批評國家的發展，甚至是執政黨時表示，對「善意批評」非常歡迎，但不能接受推翻或顛覆政府。

港府8日宣布在「憲法和基本法推廣督導委員會」下成立「愛國主義教育工作小組」，以推動愛國主義教育，與「中華人民共和國愛國主義教育法」內容對接。

根據港府29日發出通稿，小組於29日舉行首次會議。督導委員會主席兼政務司司長陳國基表示，愛國主義教育並不是「死記硬背」相關知識，認識只是第一步，最終目標是在「情感上的認同」，「繼而由衷地認同國家，為國家感到自豪，再自覺愛護國家、維護國家。」

他表示，政府不會用硬銷方法，而希望以軟性手法來激發學生及年輕人的愛國情懷，包括利用電影文化、體育盛事，以至參觀國家航天科技等。

有記者提問，在愛國主義教育的框架下，市民是否可以批評國家的發展，甚至是批評執政黨？

陳國基表示，任何「善意批評」政府都非常重視。如果批評的目的是希望政府及社會好，而提出有效、有建設性的建議，是非常歡迎，「這不單不是不愛國，其實是非常愛國，因為可令國家改進。」

他說，但如果批評的目的是想推翻政府、作出顛覆行動，則不能接受。

被問到是否硬性要求傳媒宣傳愛國教育，陳國基說，政府不可能硬性要求傳媒報道，認為傳媒如實報道相關活動已很足夠，「亦完全不會有任何罰則」。

他又指，港府沒有計畫就愛國主義教育立法。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1130430