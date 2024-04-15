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香港在基本法23條立法後首辦國安日

2024/4/15 10:04
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（中央社記者張謙香港15日電）在基本法23條立法之後，香港當局今天首次跟隨北京，舉辦「全民國家安全教育日」活動；早上8時，保安局帶領轄下紀律（執法）部隊在香港警察學院聯合舉行升旗儀式。

升旗儀式由政務司司長陳國基主禮，有保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤、海關關長何珮珊等執法部門首長出席，另有北京中央駐港官員。

陳國基在儀式上致辭說，國際形勢千變萬化，敵對勢力依然對香港虎視眈眈，各種危害國家安全的風險依然存在，但隨著維護國家安全條例（23條立法）生效，香港成功完善維護國家安全的法律制度和執行機制，確保維護國家安全的完整性和有效性。

他聲稱，國家安全是社會繁榮穩定、人民安居樂業的根本，香港國安法的實施，效果立竿見影，能止暴制亂，讓香港社會迅速地回復穩定。

2015年7月1日，中國十二屆全國人大常委會會議通過並實施「中華人民共和國國家安全法」，該法將每年的4月15日訂為「全民國家安全教育日」。翌年，大陸舉行首個全民國家安全教育日。（編輯：唐佩君）1130415

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