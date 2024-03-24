23條立法 港官員：是否違國安條例舉證責任在當局

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（中央社台北24日電）香港已完成基本法23條立法（維護國家安全條例），並於昨天正式生效。香港律政司長林定國重申，涉案者是否違反條例要視乎意圖及實際情況，舉證責任在當局。

官方香港電台今天報導，林定國出席電視節目時對於香港國安條例作了上述表示。

在回答「如果市民將外國批評條例的意見放上網會否觸犯法例」的問題時，林定國說，若當事人很認同批評言論、不斷放上網，並留言挑動港人對北京或港府的仇恨，就「有機會違法」；但若「只是好奇、求真，邀請大家回應，便很難說有意圖危害國家安全」。

至於若有香港市民透過不斷批評港府，以藉此盼官方撤銷政策是否違反條例一事，林定國指出，要視乎客觀環境，若「不斷批評政府的意圖是希望政府做得更好」，便很難推論屬純粹挑起仇恨；但若港府回應後仍然不斷批評，便可能讓人懷疑有關意圖。

不過，林定國強調，舉證責任在當局，也有一定難度。

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另對於港人若在家中收藏「煽動刊物」以作紀念是否違法，林定國重申要視乎有無合理辯解，若不會增加國家安全風險，有較大機會構成合理辯論，但如果藏有100份、並計劃對外發放，便難說是紀念用途。

至於遊行示威是否會墮入煽動罪的法網，出席同一節目的保安局長鄧炳強表示，在新法例下，港人仍然享有遊行集會的權利，只要遵從相關法例絕對無問題。（編輯：周慧盈/邱國強）1130324