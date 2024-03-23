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香港23條立法後何時雙普選 律政司長：專心拚經濟

2024/3/23 19:45
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（中央社台北23日電）香港基本法23條立法今天生效，香港律政司長林定國被媒體問到，23條立法後是否更加有空間處理「雙普選」這個憲制責任時表示，目前政府的目標是專心拚經濟，容易挑起大家不同意見的事「不應該發生」。

據香港明報今天報導，律政司長林定國與保安局長鄧炳強在今天23條立法正式生效前，接受媒體訪問。

有媒體問到，完成基本法23條立法這一憲制責任後，社會是否有更合適環境處理其他憲制責任，包括完成基本法第45條及第68條列明，普選產生特首及立法會全部議員的目標。

林定國表示，基本法就雙普選的描述是「最終的目標、但沒有一個時間表」，落實與否要看社會客觀環境是否適合。

林定國又說，23條立法後香港要全心全意拼經濟、謀發展，專心達到這目的時，若社會出現大家很容易有不同意見、尤其觸及很政治性的議題，「是不可以、不希望、不應該發生」。

他聲稱，憲制責任是必須履行的，但有優先次序，23條立法是「遲一天都不應該」。

外界關注23條立法中的「煽動意圖」罪，不需要證明煽惑擾亂公共秩序或煽惑暴力的意圖。對於23條立法生效後社會是否仍然可以批評政制發展，或討論六四事件，林定國表示，討論任何政治或敏感議題，若目的是「表達意見、表述、負面情緒或批評」，本身非「煽動意圖」。

他表示，要符合控罪條件，相關行為須有特別目的，如培養極端負面情緒從而危害國家安全，條例絕非針對一般人發表意見。此前被法庭裁定為煽動刊物的羊村繪本，則是「妖魔化國家政權」。

林定國宣稱，政府不會利用23條打擊「大家很珍惜的言論自由」。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130323

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