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香港基本法23條 陸委會：建議智庫交流透明原則

2024/3/21 18:28
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（中央社記者李雅雯台北21日電）香港立法會19日三讀通過基本法第23條。陸委會今天表示，由於相關內容定義籠統、模稜兩可，建議智庫赴港交流依循一切透明原則，可事先告知港府主管機關活動目的、活動內容。

大陸委員會（陸委會）今天下午舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏在會中作上述表示。

香港立法會19日三讀通過維護國家安全條例草案（即基本法第23條），內容羅列叛國、煽動意圖、竊取國家機密、間諜、境外干預等罪刑定義和罰則。港府保安局長鄧炳強曾說，與境外智庫合作或屬配合境外勢力，這引發台港智庫交流會否踩紅線疑慮。

詹志宏回應，這些疑慮在過往港府官員的對外回應中仍是模稜兩可答案，關於這個部分，請益了香港當地律師、學者、專家等意見，推估會被視作「配合境外勢力」者，應屬政治性團體，這與智庫仍有所區隔，相信港府也會漸漸地摸索出較為明確的定義。

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詹志宏建議，智庫赴港舉辦活動可參考過去作法，依循一切透明原則，先將活動目標、活動內容告知當地主管機關，讓對方事先了解訊息；過去在港活動依照這樣的原則處理，都可以順利舉辦，建議智庫也可循同樣模式，減少可能的困擾。

陸委會香港辦事處聘僱員工皆為在地港人。詹志宏表示，香港辦事處持續提供在地港人、台灣民眾相關服務，在基本法第23條三讀通過後，相關服務事項照舊。（編輯：邱國強）1130321

#香港
#鄧炳強
#詹志宏
#基本法23條
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