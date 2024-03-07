基本法23條立法 港律政司：免責辯護門檻很高

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（中央社記者張謙香港7日電）香港律政司司長林定國今天說，在基本法23條立法中，當局考慮在涉及「國家秘密」罪行中加入「公眾利益」的免責辯護；他說，類似免責辯護是為了釋除社會擔心，但門檻很高。

港府上月完成基本法23條立法諮詢工作，立法會近日開始討論諮詢詳情。根據港府近日向立法會提交的諮詢文件，當局有意在「國家秘密」罪行中加入「公眾利益」的免責辯護。

林定國早上在立法會會議上證實，當局考慮在「國家秘密」相關罪行中加入「公眾利益」的免責辯護。

他強調，維護國家安全是最高原則，但在個別情況下可能有例外，而外國也有類似免責辯護；為了釋除社會擔心，值得考慮設立免責條款。

但他說，免責辯護門檻很高，客觀條件要清楚，而且所謂的「公眾利益」並非取決於媒體的主觀感覺。

他同時指出，根據香港新聞媒體的專業守則，媒體要通過正當手段取得資料，只要媒體遵守法律及新聞基本守則，就不會違法。

另外，無線電視今天報導，港府最高決策機構行政會議今天下午將會召開特別會議，討論23條立法事宜，預料23條立法草案最快下週三提交立法會首讀。

在23條立法事宜中，本地媒體比較關注披露「國家秘密」罪，擔心今後報導官方文件時，可能會觸犯相關罪行。（編輯：陳鎧妤）1130307