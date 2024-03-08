更多編輯台推薦新聞：
SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
社會

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國防部：若敵機艦侵領空海 授權第一線指揮官反制
首頁 / 兩岸

港基本法23條立法草案 議員關注港台交流會否違法

2024/3/8 11:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港8日電）香港政府今天公布維護國家安全條例草案（俗稱基本法23條立法草案），當中訂定了境外干預及從事危害國家安全活動的罪行，有立法會議員關注這方面的規定會否影響香港和台灣過去一直存在的正常交流。

草案第6部內容是「境外干預及從事危害國家安全活動的組織」。

在境外干預方面，草案訂定，任何人如果意圖帶來干預效果，並配合境外勢力作出某項作為且使用不當手段等，即屬犯罪，可處監禁14年。

草案規定，干預效果的涵義包括：影響中國中央人民政府或特區行政機關制訂或執行任何政策或措施；影響中國中央人民政府或特區官員，或其他獲授權執行職能；影響立法會執行職能；干預特區的司法；干預任何選舉或與選舉相關的程序等。

政黨新思維的立法會議員狄志遠早上接受無線電視台訪問時說，對於上述條款的建議，他尤其關注今後港、台之間的往來會否受影響。

他說，過去很長時間，香港的黨派和組織都會派人前往台灣觀選，也會進行某些交流，兩地交流頗為密切，他十分關注23條立法後會否影響兩地過往的交流，也會在審議草案時對提出質詢。（編輯:陳鎧妤）1130308

#立法會
#狄志遠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.26