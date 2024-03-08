人大委員長趙樂際：落實特區維護國家安全法律

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（中央社台北8日電）香港立法會今天開始審議基本法23條立法草案。中國全國人大委員長趙樂際今早發表人大常委會工作報告時表示，今後一年的任務包括落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。

中國14屆全國人大二次會議第二次全體會議今天早上召開。趙樂際發表人大常委會工作報告時，談及今後一年的任務。

他表示，要加強憲法實施和監督，健全保證憲法全面實施的制度體系。「落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，以及加強憲法宣傳教育和理論研究。

他又指，要拓展深化人大對外交往，增強對外交往的主動性、針對性、有效性，更好服務「中國特色大國外交」。

報告又提到，今後一年要完善中國特色社會主義法律體系，全面深化改革，制定金融穩定法、民營經濟促進法等，並圍繞實施科教興國戰略和人才強國戰略、建立文化強國，圍繞著推進國家安全體系與能力現代化，修改國防教育法、網路安全法等。

報告指，過去一年完善憲法相關法律制度，制定愛國主義教育法，以及完善國家安全立法，制定糧食安全保障法，全方位夯實糧食安全法治根基。修訂反間諜法，豐富反滲透、反顛覆、反竊密鬥爭的法律工具箱。修訂保守國家秘密法。

他又提到，過去一年終止全國人大代表資格24人，補選人大代表3人。目前14屆全國人大實有代表2956人。

中國國家主席習近平等國家領導人出席會議。（編輯:陳鎧妤/曹宇帆）1130308