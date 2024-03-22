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中國發展高層論壇 習近平會美商界領袖李強淡出

2024/3/22 11:04
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（中央社台北22日電）中國發展高層論壇將在北京登場，外媒報導指出，中國國家主席習近平將與出席的美國商界領袖會面，國務院總理李強的身影正從這場重要會議中淡出，雖會出席論壇，但不會依循過往慣例安排會面。

華爾街日報引述消息人士指出，今年預計將由中國國家主席習近平與出席論壇的美國商界領袖會晤。然而目前相關名單仍在安排，也不排除最後一刻取消會面的安排。

另據路透社日前報導，李強雖會出席論壇，但不會與這些商界人士會面。

自2000年以來，「中國發展高層論壇」每年在北京釣魚台國賓館舉行，傳統上是全球企業執行長與中國決策者面對面溝通的重要機會。最重要的環節之一，就是中國國務院總理與企業代表們的會議。

根據公開資訊顯示，李強於去年3月上旬接任國務院總理後，隨即於3月底與出席中國發展高層論壇的國外商界領袖會面，並且強調「中國經濟已深度融入全球分工體系，中國發展離不開世界，世界發展也需要中國。無論國際形勢如何變化，中國都將堅定不移擴大對外開放」。

然而僅僅一年之後，今年李強的身影就從這場重要的論壇中淡出。

從兩會後取消總理記者會，到不依循慣例與出席中國發展高層論壇的國外商界人士會面，諸多跡象顯示，中央集權控制強化，李強的權力持續下降，並忠實扮演「執行者」角色。

有分析認為，「在中國，一切由習近平說了算」的情勢越來越明顯。

中國發展高層論壇將於24到25日在北京舉行，據公開資訊顯示，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）、高通公司總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）、黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）等眾多CEO，與避險基金橋水聯合公司創始人達里歐（Ray Dalio）都將與會。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130322

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