中國發展高層論壇24日舉行 仍不清楚官方誰出面

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（中央社記者呂佳蓉北京21日電）中國發展高層論壇將於24日舉行，大批西方企業CEO將與會並與中國領導人會面。不過，華爾街日報報導指出，尚不清楚哪位中國領導人出面接待，若是由中國國家主席習近平露面則表示，中國是習近平說了算。

這一篇報導並指，本屆論壇召開前的最大疑問是國務院總理李強是否會出面接待。今年的中國全國兩會（人大、政協）取消了總理記者會，進一步削弱總理的角色，證實中國只有習近平一個決策者，這個變化已讓投資中國的企業高管與投資者感到意外。據知情人士透露，直到上週，李強在中國發展高層論壇的日程表狀態仍是「未確認」。

中國發展高層論壇是個匯聚全球商業精英與中國決策者的年度盛會。

據報導引述的知情人士透露，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）、高通公司總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）、黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）等眾多CEO，與避險基金橋水聯合公司創始人達里歐（Ray Dalio）都將與會。

在中國經濟低迷且西方資本撤離的情況下，預計中國官方將利用這一次的論壇吸引並留住外資。

據報導，本屆論壇的最新日程上沒有習近平的名字，但與中國主辦方關係密切的人士稱，習近平很可能會接見一些準備參加的CEO。

其中一位知情人士表示，如果是習近平露面，肯定是一個重視經濟的訊號，同時也再度提醒大家，中國是習近平說了算。

但一些企業高管表示，即使這位最高領導人現身，中國政府要重建信心並贏回外國資本，也不是只靠一次會議就辦得到的。

去年的中國發展高層論壇是由李強出席並與企業CEO、境外代表們舉行座談。（編輯：吳柏緯）1130321