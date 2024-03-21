中部地區崛起座談會 習近平重申科技創新

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（中央社記者張淑伶上海21日電）中共總書記習近平20日在湖南長沙主持召開「新時代推動中部地區崛起座談會」，這是他時隔5年再次以「中部地區崛起」為主題召開會議，會中重申科技創新和新質生產力的重要。

中國近年加強推動「京津冀協同發展」、「長三角一體化」、「粵港澳大灣區」、「成榆地區雙城經濟圈」等區域經濟體。其中，安徽省既屬於長三角一體化範圍，也被列為中部地區。

北京青年報旗下新媒體「政知見」報導，2019年5月，習近平在江西考察時，曾主持召開了「推動中部地區崛起工作座談會」，而在2022年中共20大報告提到，「促進中部地區加快崛起」。

中部地區由山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南6省組成，2023年的生產總值近人民幣27兆元（約新台幣11.8兆元），在全國占比超過1/5。

據報導，習近平昨天在座談會上表示，過去5年來，中部地區發展站到了更高起點上。但推動中部地區崛起仍面臨不少困難和挑戰，要切實研究解決。

他強調，要以科技創新引領產業創新，積極培育和發展「新質生產力」。要統籌推進深層次改革和高水平開放，持續打造更具競爭力的內陸開放高地。要堅持高質量發展和高水平安全相互促進，努力提升糧食能源資源安全保障能力。

此外，他還要求，全面清理糾正地方保護行為，推動各種生產力要素跨區域合理流動和優化配置，更好參與全國統一大市場建設；支持國有企業做強做優做大，進一步優化民營企業發展環境；大力發展縣域經濟，形成新的增長點；健全防止返貧監測幫扶機制，防止出現規模性返貧；實現掃黑除惡常態化等。

此次出席座談會的，有國務院總理李強、副總理丁薛祥、中共中央辦公廳主任蔡奇。座談會上，國家發展改革委主任鄭柵潔、山西省委書記唐登傑、安徽省委書記韓俊、江西省委書記尹弘、河南省委書記樓陽生、湖北省委書記王蒙徽、湖南省委書記沈曉明先後發言。（編輯：吳柏緯）1130321