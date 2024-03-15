兩會後調研強調新質生產力 李強堅定執行習意志

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（中央社台北15日電）中共總書記習近平提出「新質生產力」成為今年中國發展經濟的重要方針，在全國兩會中更是不斷被提及。中國國務院總理李強在兩會結束後首度調研就前往AI相關企業，執行「習意志」的立場不言自明。

根據中國官媒新華社，李強於13日前往「北京市高級別自動駕駛示範區創新運營中心」、「百度亦莊辦公區」、「北方華創科技集團」、「北京智源人工智能研究院」等地調研，並強調落實兩會明確的各項任務，牢牢把握新一輪科技革命和產業變革趨勢，「在推進科技創新和產業創新深度融合中，培育和壯大新質生產力，加快塑造高質量發展新動能新優勢」。

據報導，在調研期間召開的座談會中，李強強調「人工智能是發展新質生產力的重要引擎」。要抓住算力、數據、算法等關鍵攻堅突破，多路徑布局尖端技術，努力實現彎道超車、換道超車。要大力展開「人工智能+」行動，統籌推進通用大模型和垂直大模型應用，引導更多行業領域應用，加強分類指導和典型示範，讓人工智慧為千行百業賦能。

他並稱，「發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點」。要緊抓住「創新」這個牛鼻子（關鍵事物），加快關鍵核心技術攻關，以科技創新驅動產業創新，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育，著力構建以先進制造業為骨幹的現代化產業體系。

習近平2022年9月在黑龍江提出「新質生產力」後，這個抽象詞彙已是今年1月間各地「兩會」的熱詞。而到3月的全國「兩會」，彷彿在任何領域都可以出現「新質生產力」，然而對於「新質生產力」的實質概念，如今仍是莫衷一是。

如今，在兩會結束之後，各領域的政策指導方針都能看到「新質生產力」的身影。李強在調研中多次提到「新質生產力」並要求在各方面執行，顯示這個由習近平提出的全新概念，已經成為未來中國經濟的指導方針。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130315