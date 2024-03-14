美媒：四川信託破產 投資者血本無歸還被控制行動

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（中央社台北14日電）荷蘭媒體近期採訪群眾抗議四川信託破產時遭中國公安強擋，美聯社13日進一步揭露，原來許多投入畢生積蓄的投資者除了血本無歸，陷入財務困境，甚至被控制行動，被禁止離開成都。

美聯社報導，總部位於成都的四川信託2020年破產，根據公開聲明和美聯社對5名受影響人士的採訪，本月是他們接受20%至60%投資「削減」或損失的最後期限，這讓投資者面臨嚴重的財務困境。

四川信託的最低投資額很高，報導指一般為人民幣30萬元（約新台幣120萬元）。一位不願透露姓名的投資者說，「我們非常焦慮，這太殘酷了，他們還給我們的錢太少了。」

上週在北京舉行的全國人民代表大會會議上，官員承諾採取更多措施保護投資者。中國國務院總理李強表示，中國將努力控制風險，化解房地產危機。

但對於已將畢生積蓄投入四川信託的投資者來說，可能為時已晚。

報導引述一名投資者的親屬表示，逾8000名投資者中約有300名拒絕接受破產重組計劃，正在尋求法律協助，這位人士說，有些人在「兩會」期間試圖前往北京表達不滿，卻被警方阻止。

投資者表示，他們受到騷擾和恐嚇，並受到警察審訊和孩子雇主的威脅。他們被禁止離開成都，有時甚至被禁止離開他們的住宅區。

另一位投資人表示，「他們威脅你的孩子、他們有很多骯髒的伎倆。」

而在簽署還款協議的投資者中，有人表示，他們是在脅迫下同意，並被威脅說，如果不能在最後期限前同意，將面臨更大的損失。

但對於投資者的訴求，美聯社指四川信託、四川省政府和中國銀行保險監督管理委員會都沒有回覆置評請求。

荷蘭廣播基金會電視台今年2月在成都採訪向四川信託抗議的群眾活動時，遭警方推倒、搶走背包並扣押。駐中的外國記者協會對此發聲明表示「不安」。（編輯：唐佩君/謝怡璇）1130314