更多編輯台推薦新聞：
圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣
科技

黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退
運動

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看
國際

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

深化兩岸融合發展 中共在福建舉辦座談會

2024/3/20 20:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京20日電）中共中央台辦、國家發改委19日在平潭共同舉辦福建省深化兩岸融合發展座談會，表示要堅持探索兩岸融合發展新路，建設融合發展示範區的方針政策，推動兩岸關係和平發展，推動融合發展取得新成效。

據新華社今天報導，會議提及中共總書記習近平在今年中國全國兩會（政協、人大）期間的講話，並指下一步將支持福建省打造國際一流營商環境，制定促進閩台融合放寬市場準入特別措施的意見，推動閩台產業合作「走實走深」。

會議並稱，福建要著力打造兩岸社會融合、經濟融合、情感融合「三大示範樣板」，積極構建全域融合新格局。

另據中國台灣網，中國大陸國台辦主任宋濤19日在平潭看望了在地的台青，這是他出任國台辦主任首度赴平潭調研。

宋濤稱，多年來，平潭發展日新月異，廣大台灣同胞、台灣青年能夠選擇來到這裡就業、生活，「說明了大家對平潭這片土地的熱愛，自己感到很高興」。

宋濤並稱，歡迎更多台青來大陸求學、就業與生活，「在這裡打拼圓夢，為實現民族復興努力奮鬥，因為我們是一家人，我們都是中國人。」

2023年9月，中國發布「中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」（簡稱：「福建22條」）。（編輯：楊昇儒）1130320

#中共
#中共中央國務院
#平潭
#國台辦
#習近平
#福建
#宋濤
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.33