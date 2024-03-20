深化兩岸融合發展 中共在福建舉辦座談會

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（中央社記者呂佳蓉北京20日電）中共中央台辦、國家發改委19日在平潭共同舉辦福建省深化兩岸融合發展座談會，表示要堅持探索兩岸融合發展新路，建設融合發展示範區的方針政策，推動兩岸關係和平發展，推動融合發展取得新成效。

據新華社今天報導，會議提及中共總書記習近平在今年中國全國兩會（政協、人大）期間的講話，並指下一步將支持福建省打造國際一流營商環境，制定促進閩台融合放寬市場準入特別措施的意見，推動閩台產業合作「走實走深」。

會議並稱，福建要著力打造兩岸社會融合、經濟融合、情感融合「三大示範樣板」，積極構建全域融合新格局。

另據中國台灣網，中國大陸國台辦主任宋濤19日在平潭看望了在地的台青，這是他出任國台辦主任首度赴平潭調研。

宋濤稱，多年來，平潭發展日新月異，廣大台灣同胞、台灣青年能夠選擇來到這裡就業、生活，「說明了大家對平潭這片土地的熱愛，自己感到很高興」。

宋濤並稱，歡迎更多台青來大陸求學、就業與生活，「在這裡打拼圓夢，為實現民族復興努力奮鬥，因為我們是一家人，我們都是中國人。」

2023年9月，中國發布「中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」（簡稱：「福建22條」）。（編輯：楊昇儒）1130320