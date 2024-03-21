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赤字率目標3% 中國財政部：政府負債水準適度

2024/3/21 14:09
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（中央社台北21日電）中國國務院總理李強在政府工作報告中表示，今年的財政赤字率訂在3%。中國財政部今天強調，政府的負債水準適度，既符合推動經濟穩定變好的需要，也有利於實現財政中長期的永續性。

綜合第一財經、上海證券報，中國國務院新聞辦公室今天舉行新聞發布會，財政部副部長廖岷出席並說明政府財政政策、債務情形。

廖岷表示，今年財政赤字率目標3%，是綜合考慮了各方面因素後訂定的。總體來看，中國政府負債水準是適度的，既符合推動經濟穩中向好的客觀需要，同時也有利於實現財政中長期永續性。

他指出，宏觀調控需要多種工具有機組合、共同作用。從財政政策看，今年要落實中央經濟工作會議和全國兩會提出的「適度加力、提質增效」工作要求。不僅體現在赤字政策，還包括專項債、超長期特別國債、稅費優惠等多種政策工具。

廖岷說明，在3%財政赤字率目標下，規模是人民幣4.06兆元（約新台幣17.86兆元），比去年年初預算增加1800億元。藉由統籌各類財政資源，安排財政支出達到了28.5兆元，比去年增加1.1兆元，保持了較高的支出強度。

考慮到去年第4季增發1兆元國債，大多都是在今年使用，實際上支出效果將更多體現在今年。

除此之外，今年地方政府專項債券規模達3.9兆元，比去年增加1000億元，還有1兆元超長期特別國債，再加上實施結構性減稅降費政策，這些政策，將為實現今年經濟社會發展目標提供必要和有力支撐。

對於政府債券，廖岷稱「中國政府債券在市場上一直受到廣泛歡迎，過去幾個月，海外投資者連續多個月增持，成為亞洲表現最好的政府債券之一」。

他進一步表示，在支持經濟成長的同時，財政部門始終堅持統籌穩增長和防風險，統籌需要與可能，科學合理安排赤字水準、政府債務水準，確保財政中長期永續性。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1130321

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