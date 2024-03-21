中國兩會後跨省交流 考察重點不離新質生產力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）中國兩會結束後，各省開始了新一輪的跨省考察與交流。雖然考察的行程安排、產業類型因地制宜，各有不同，然而代表團成員三句不離「新質生產力」，成了這一輪考察中的共同情景。

中共總書記習近平2022年9月在黑龍江提出「新質生產力」後，這個抽象詞彙已是今年1月間各地「兩會」的熱詞。而到3月的全國「兩會」，彷彿在任何領域都可以出現「新質生產力」。在兩會結束之後，各領域的政策指導方針都能看到「新質生產力」的身影。

據澎湃新聞報導，在兩會結束後，中國多地啟動了新一輪跨省市交流考察，而「新質生產力」頻頻在這些考察交流活動中出現。

甘肅省黨政代表團20日赴新疆考察交流，中共新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞說，希望雙方持續鞏固合作成果、提升合作質效，聚焦保障國家能源安全，深化「疆電外送」等領域合作，聚焦構建現代化產業體系，加強產業互補發展，圍繞種質、農機裝備製造、新能源新材料等，「攜手發展新質生產力」。

同一天，貴陽貴安代表團前往杭州市學習考察，貴陽市委書記胡忠雄強調，貴陽貴安要深入學習貫徹總書記習近平關於新質生產力的重要論述，發揮優勢加大科技創新力度，「因地制宜發展新質生產力，加快塑造高品質發展新動能、新優勢」。

報導提到，山東省聊城市黨政代表團於18、19兩日到北京市朝陽區考察交流，聊城市委書記李長萍表示，「朝陽區作為首都經濟大區，國際化程度高，幹事創業氛圍濃厚，新質生產力正全面培育」。先進的發展理念、開闊的國際視野、層出不窮的新模式、新業態，值得聊城認真學習。

19日到20日，安徽省滁州市委書記許繼偉、市長吳勁率黨政代表團前往江蘇無錫考察產業發展、專案建設、科技創新等工作。他們表示，將學習無錫龍頭企業集聚引領產業發展的模式，「強化上下游產業鏈配套，聚鏈成群、集群成勢，加快發展新質生產力」。（編輯：吳柏緯/邱國強）1130321