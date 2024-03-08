港23立法草案建議多項罪行判終身

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（中央社記者張謙香港8日電）香港基本法23條草案（維護國家安全條例草案）今天刊登憲報並進入立法會二讀，草案建議多項涉及國家安全罪行的最高刑罰是終身監禁，較輕的是判囚2年。

根據草案，叛國、叛亂、勾結境外勢力意圖危害國家安全、煽惑武裝力量效忠的罪行最為嚴重，可判囚終身。

所謂的叛國，比如任何中國公民加入與中國交戰的外來武裝力量；意圖損害中國在戰爭中的形勢；鼓動外國或外來武裝力量以武力入侵中國；或意圖危害中國的主權、統一或領土完整，而使用武力或威脅使用武力。

按照草案，任何中國公民即使公開表明相關意圖，也屬犯罪，可判刑14年。

「叛亂、煽惑叛變及離叛，以及具煽動意圖的作為」屬於草案的第3部罪行，其中以叛亂刑罰可判囚終身。

叛亂罪包括任何人加入與中國武裝力量進行武裝衝突的武裝力量，或作為其中一分子；任何人意圖危害中國的主權、統一或領土完整或香港特區整體的公共安全；或罔顧是否會危害中國的主權、統一或領土完整或特區整體的公共安全，而在特區作出暴力作為。

在這部分，任何人勾結境外勢力意圖危害國家安全，又或罔顧是否會危害國家安全而損壞或削弱公共基礎設施，也會被判囚終身。

即使在電腦或電子系統作出危害國家安全的作為，也會被監禁20年。

此外，任何人明知而煽惑中國武裝力量成員放棄職責及放棄向中國效忠；或組織、發動或參與叛變，即屬犯罪，一經定罪，也可被判終身監禁。

任何人明知而煽惑公職人員放棄擁護基本法及放棄向特區效忠，可被判囚7年，而如果勾結境外勢力從事相關罪行，刑罰提升至判囚10年。

此外，任何人無合理辯解而管有具煽動意圖的刊物，也屬犯罪，一經定罪，可處監禁3年。

在國家秘密及間諜活動罪行部分，非法獲取國家秘密者可被判囚5年；非法管有國家秘密者則可判囚3年；在離開香港時非法管有國家秘密者，可處監禁7年。

非法披露國家秘密者，也會被判囚10年。

至於間諜活動，可處監禁20年，這方面的罪行包括接近、查察、進入禁地等；任何人勾結境外勢力，向公眾發布虛假或具誤導性的事實陳述，並且指在危害國家安全等，可被判囚10年。

這部分罪名較輕的是在沒有合法權限下進入禁地等，可判囚2年。

另外，參加或支援境外情報組織，或接受其提供的利益者，並有意圖危害國家安全者，一經定罪，可處監禁14年。

在境外干預及從事危害國家安全活動部分，境外干預是指任何人意圖帶來干預效果，而配合境外勢力作出某項作為，最高判囚14年。

根據草案，上述罪行大都有例外及免責辯護，即任何觸犯相關罪行者，只要有官方認可的解釋，可以免除刑罰。

但草案同時建議，當局可延長拘留危害國安罪行者，由現有的48小時基本羈押期，延長至最多羈留16天。（編輯：曹宇帆）1130308