香港恐步上中國網路嚴審後塵 美國總領事示警

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（中央社香港1日綜合外電報導）美國駐香港及澳門總領事梅儒瑞就香港日益嚴格的網路內容審查提出警告，且對香港作為全球金融中心的吸引力正因中國打壓自由而遭削弱難掩憂心。

彭博（Bloomberg News）報導，梅儒瑞（Gregory May）在2022年就任總領事以來的首次專訪中警告，因為網路連線問題和資料安全疑慮，一些美國公司到訪香港時已開始使用一次性拋棄式的手機和筆記型電腦。

他昨天告訴彭博：「香港開始走下坡路，試圖刪除網路上某些內容和封鎖特定網站。一旦開始網路審查，這就有點滑坡效應，不知會到何時爲止？」

香港特別行政區政府致力讓2019年反送中運動代表歌曲「願榮光歸香港」從當地網路消失的舉動，凸顯谷歌 （Google）、臉書（Facebook）母公司Meta Platforms等西方社媒巨擘在港營運風險。

香港的網路服務供應商還阻擋用戶造訪總部設在英國的人權組織香港監察（Hong Kong Watch）等少部分網站。

許多西方平台的網頁在中國無法開啟，批評政府的內容也經常遭到當局審查刪除。儘管香港的網路基本上暢通無阻，但開始實施限制已經令人引以為憂，擔心中國那套嚴格控制的作法恐會外溢，在香港如法泡製。

香港正試圖強化國際商業中心地位並吸引遊客，以振興疲弱的經濟。因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而封鎖多年，打擊香港的全球聲譽並導致人才外流，再加上全面打壓政治自由，更使香港變成美中兩國緊張關係的一個觸發點。

梅儒瑞說：「釋放黎智英和其他因表達政治意見而身陷囹圄人士，這在改善香港形象的作用上，比所有財經峰會和旅遊推廣活動的總體效應更大。」

76歲的黎智英是已被迫停刊的香港蘋果日報出版商壹傳媒創辦人，他遭控違反北京當局於2020年實施的港區國安法而被捕，恐面臨終身監禁。

記者出身的梅儒瑞在外交官生涯曾派駐中國瀋陽和廣州。他呼籲相關當局向商界保證，要致力提供自由開放的網路以及對商業友善的資料管控環境。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1130301