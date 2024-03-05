港保安局長談23條立法 稱國際特赦為反華組織

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（中央社記者張謙香港5日電）香港保安局局長鄧炳強今天公開談及基本法23條立法時，形容香港監察及國際特赦組織為「反華組織」，又點名批評英國和美國官員對23條的言論，態度強硬。

綜合本地媒體的報導，鄧炳強向媒體談及23條立法時說，當局就23條立法收到1萬3489份意見書，當中98.6%支持立法及提出正面優化意見；反對立法的有97份，占0.72%。

在97份反對意見書中，約一半沒有署名或不能辨認提供意見者身分，比如只署名「一香港市民」；可辨認的48份反對意見書中，1/4來自境外「反華組織」、潛逃外地的通緝犯，又或因為涉及國家安全案件而被扣留在獄中的人。

他說，這些「反華組織」包括香港監察、國際特赦組織。

鄧炳強並說，留意到有外部勢力「抹黑」23條立法，包括英國外相卡麥隆（David Cameron）；他形容卡麥隆對23條的言論是雙重標準，又指英國自己都有國家安全法令。

他說，根據聯合國憲章，每個地方都可因應自身的政治、文化、經濟和社會情況，制定適合自己的制度，沒有誰比誰優越；他質疑英國「自以為仍處於百多年前的帝國時代」。

鄧炳強又把矛頭指向美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）。

梅儒瑞早前接受外媒訪問時說，香港的網路連接和數據安全問題，已經令一些美國公司在訪港時需要使用即棄手機和電腦。

針對23條立法，梅儒瑞認為，在2020年的國安法之後，香港最不需要的，就是更多非常廣泛的新罪行。

據報導，鄧炳強就此表示，非法竊聽是美國的「專長」，美國甚至會「竊聽外國元首」，質疑在美國做生意的人是否也要使用即棄電話；他強調香港根據法令保障安全，是天經地義的事。

港府就基本法23條立法的諮詢工作已於上月28日結束，早前有報導表示，港府可能趕在3月之內完成立法。（編輯：陳鎧妤）1130305