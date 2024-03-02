美駐港總領事批評香港國安法 港府強烈不滿

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（中央社記者張謙香港2日電）據報導，美國駐港總領事梅儒瑞（Gregory May）對香港網路審查的情況表示擔憂，又指香港實施國安法後多了新罪行；對於梅儒瑞的言論，港府和中國外交駐港公署同時表示不滿和譴責。

香港網媒「01」報導，梅儒瑞近日接受外媒訪問時，對香港網路審查的情況表示擔憂，指香港正試圖刪除網上一些內容或遮罩一些網站。

他說，港府從香港網際網路上刪除「願榮光歸香港」（反送中歌曲）一曲，凸顯了西方科技巨頭的營運風險，而政府官員也以「國家安全」為由，阻止香港接入部分網站。

他並說，釋放壹傳媒創辦人黎智英及其他因為政治言論而監禁的人，對改善香港形象的效果較舉辦金融峰會和旅遊推廣活動都要大。

據報導，他又指出，在香港國安法實施之後，「香港最不需要的是出現更多、更廣泛的新罪行」。

至於基本法23條立法，梅儒瑞表示，美國政府「主動不參與」諮詢，並指這取決於香港市民的意願。

港府昨天深夜發表聲明，表示對梅儒瑞的聳動言論強烈不滿和譴責。

港府發言人說：「香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。倡議某些人或組織不應就其違法行為，包括勾結外國或境外勢力的違法行為，受到法律制裁，等同給予其犯法特權，這完全違反法治精神。」

發言人說：「……美國駐香港總領事對正在香港特區法院進行的刑事審訊妄加評論，更企圖將黎智英案與特區政府推廣香港特區的措施作對比，不但極其不恰當，亦是無視法治精神。」

發言人又說，「香港國安法和基本法23條立法所防範和制止的危害國家安全行為和活動，與正當交流和商業活動有明顯區別。美國應立即重回正道，停止就基本法23條立法和香港特區的維護國家安全工作說三道四，並停止干預屬於中國內政的香港事務。」

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中國外交部駐港特派員公署也發表聲明，指梅儒瑞在媒體上攻擊抹黑香港國安法和23條立法，詆毀香港營商環境和權利自由空間，煽動美資企業撤資離港，粗暴干涉中國內政和香港事務。

發言人說，香港國安法的實施有效防範懲治危害國家安全的違法行為，有力保障香港的投資和營商環境；23條立法將進一步築牢香港維護國家安全的防線，進一步增強香港社會的穩定性和法治的確定性。（編輯：唐佩君）1130302