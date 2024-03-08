香港行政立法機關配合 基本法23條立法火速進行

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（中央社台北8日電）北京當局表示「立法急迫」下，香港行政及立法機關火速推動基本法23條立法。港府早上8時許公布條例草案，立法會3小時後就完成一讀，進入二讀及審議條文。

香港政府1月30日就基本法23條立法展開諮詢，諮詢只為期一個月，於2月28日結束。

港府7日發出通稿，表示會在今天將立法草案條文刊登在憲報。

香港特首李家超說，為盡快完成立法工作，「早一日得一日」，他已致函立法會主席，建議立法會從速展開審議條例草案，考慮召開特別立法會會議，進行首讀及二讀，及盡早召開法案委員會會議，「全速進行審議和完成立法程序」。

據港媒報導，李家超赴北京出席中國全國兩會，原定6日回港，但突然提早一天回港。

今早8時許，港府在憲報刊登23條立法條例草案，立法會上午11時隨即加開特別會議，火速完成首讀，之後進入二讀，負責審議草案的法案委員會下午開會。

據港媒報導，法案委員會主席廖長江表示，立法有必要性及迫切性，接下來會「密集式開會」，「全速審慎審議草案」。

星島日報6日引述消息稱，港府有意在4月15日、即「國家安全日」前完成立法工作。

北京當局表示「立法急迫」後，香港全速推動基本法23條立法。

中共中央港澳辦主任夏寶龍3日晚與港區人大政協會面，消息稱，夏寶龍提醒不要由於外面的抹黑而放軟或怕；23條立法工作拖了26年半，要求各界支持及盡快完成立法。

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主管港澳事務的中國國務院常務副總理丁薛祥7日在北京出席港區人大代表全體會議。港區人大代表團長馬逢國會後轉述丁薛祥稱，「23條立法屬必須和急迫」，北京完全支持香港完成立法，並叮囑人大代表面對別有用心的抹黑造謠時，要敢於對外講清事實。

中國全國人大委員長趙樂際今天早上發表人大常委會工作報告時表示，今後一年的任務包括落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。（編輯：楊昇儒）1130308