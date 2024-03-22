香港23條立法趕上架後 特首李家超聲望創新低

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（中央社台北22日電）香港民調機構近期公布，2月底3月初也就是「基本法」23條立法公眾諮詢即將屆滿期間所做的民調，特首李家超的聲望創就任兩年來新低，學者分析，這反映了香港民眾對於23條立法的態度。

美國之音（VOA）今天報導，香港民意研究所19日公布特首李家超和特區政府最新聲望，李家超獲得評分47.4，比1月降7分，創上任近兩年來新低，甚至18%受訪者給他零分。

此外，2月28日23條立法公眾諮詢期滿，當天港府財政司長陳茂波於立法會公布最新財政預算，5日香港民意研究所公布網路民調結果顯示，預算案滿意度評分僅37.2，創3年新低，陳茂波的支持度評分更只有36.1。

調查另指出，97%受訪者說，他們沒有參與預算案的公眾諮詢，甚至有50%的受訪者說，若可行寧願罷免陳茂波。

香港理工大學應用社會科學系前助理教授鍾劍華表示，李家超能夠出任特首已說明，當前制度不能反映民意，加上眼下的社會環境使港人可討論時事的機會不多，因此這次的聲望調查，可從中推敲民意對23條立法態度。

鐘劍華說，這一兩年做的民調，回應率及成功訪問率驟降，顯然很多港人都選擇不答覆，而選擇拒答不列入統計，如此李家超的分數還是跌，起碼反映港人不是那麼輕易被政府影響。

負責這項調查的香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，要思考香港市民在國安法實施前後，公眾諮詢或公共事務參與程度的比較，可以參考2021年及2023年底舉行的立法會，還有區議會選舉的投票率。

他說：「即是比較投票率的改變，亦都可以呈現出一種公民社會的不同狀態、或者姿態，即是到底在今時今日透過議會、透過選舉還有多大影響呢？當參選的人亦都是10個有10個都不（認）識的時候，那我們還可以怎樣講到有代表性的可能性呢？」

陳家洛指出，去年調查只有2%受訪者參與財政預算案公眾諮詢，今年跌到只有1%，他形容是再無可低，「市民對於是否參與這些公眾諮詢，以及對公眾諮詢的過程及結果，還有什麼可以期盼的地方呢？」

參與這項民調的香港浸會大學學生林碩賢分析，只有1%的受訪者參與財政預算案公眾諮詢，凸顯因同時展開23條立法公眾諮詢，市民擔心提反對意見可能招致後果。

他表示，港府收集公眾諮詢的管道未能與時並進，也沒有觸及較受年輕人歡迎的社群媒體，並說港府提供諮詢的管道比較傳統，還是透過電話和郵寄政府總部等。

林碩賢指出，至於網路管道就是電郵及臉書，「我覺得如果Facebook post來講可能都是比較outdate、比較落後的了，試問青年人有多少人還在用Facebook呢？」（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130322