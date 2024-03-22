中共港澳辦六局局長亮相 協調香港國安工作

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（中央社記者張謙香港22日電）中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍昨天在深圳會見香港行政長官李家超一行，據稱，中央港澳辦六局局長肖（蕭）學軍也有參加，該局前身是國務院港澳事務辦公室國家安全司，負責協調香港維護國家安全工作。

港府公布，夏寶龍是於昨天在深圳會見李家超一行，並發放了一些照片，但只簡單說明夏寶龍「聽取（李家超）有關工作情況匯報」，沒有說明雙方談及甚麼事情。

香港媒體普遍猜測，李家超應該是向夏寶龍匯報了完成基本法23條的立法工作。

此外，星島日報今天刊文指出，香港立法會過去10多天審議23條草案時，夏寶龍一直在深圳坐鎮，關注立法情況，而在昨天的匯報中，中央港澳辦高層幾乎全部出動，包括4名副主任周霽（常務）、鄭雁雄（身兼香港中聯辦主任）、王靈桂、農融，以及中央港澳辦一局局長王振民及六局局長肖（蕭）學軍。

據指出，六局的前身是國務院港澳辦國家安全司，「承擔協調特別行政區開展維護國家安全有關工作」，這是肖（蕭）學軍首度公開亮相。

文章表示，肖（蕭）學軍曾任中國全國人大常委會副秘書長喬曉陽的秘書、全國人大常委會港澳基本法委員會研究室副主任，後來在中共中央辦公廳工作。（編輯：曹宇帆）1130322