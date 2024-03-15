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香港舉辦金庸百年誕辰紀念 活動時間長達數月

2024/3/15 14:02
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（中央社記者張謙香港15日電）由香港官方贊助舉辦的「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」活動，今天在中環愛丁堡廣場揭幕，活動長達數月，其規模及時間都是過去類似活動少有的。

這次活動由官方文化體育及旅遊局轄下文化藝術盛事基金贊助舉辦，活動內容包括在中環愛丁堡廣場展出金庸小說人物和題材的雕塑，至7月2日才結束，這些雕塑由藝術家任哲創作。

當局今早在中環愛丁堡廣場舉行了盛大揭幕儀式，金庸（本名：查良鏞）的夫人和子女都有出席，行政長官李家超也親自參加並致辭。

李家超說，香港是中外文化藝術交流中心，更是推廣優秀中華文化「走出去」的理想平台，這次主辦金庸百年誕辰紀念，將在未來幾個月呈獻一連串活動，政府對此全力支持，當中最矚目的是兩個大型展覽，包括愛丁堡廣場的戶外雕塑展，以及在香港文化博物館舉行的展覽，它們展現了金庸的武俠人物的俠士精神。

他說，相信這項活動將會是全球的盛事，可以吸引世界各地的金庸迷來香港，向這位武俠小說大師致敬，並在香港以至全球華人社會再度掀起「金庸熱」。（編輯：吳柏緯）1130315

李家超
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