北京新增西安青島為赴港自由行城市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港23日電）北京當局新增西安和青島市為中國大陸前往香港和澳門「個人遊」（自由行）城市，自3月6日起生效，來港旅客每次停留不超過7天；北京此舉被解讀為協助香港經濟和旅遊業走出困局。

綜合各方訊息及報導，中國出入境管理局23日下午宣布了有關決定，並指西安和青島符合簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。

香港行政長官李家超對此表示感謝，強調香港業界已做好配套準備，並指西安和青島市民是高收入和高消費群，可為香港帶來高增值和過夜旅客，有助酒店、旅遊和餐飲業發展。

他並稱，此舉再次顯示中國國家主席習近平對香港的關心和支持，特別是有關香港的經濟發展。

代表旅遊界的香港立法會議員對此表示，現在大陸已有49個赴港「個人遊」城市，但仍有不少省會和自治區未被納入「自由行」範圍，期望將來有更多城市被納入。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1130223