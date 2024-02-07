梅西赴港友誼賽缺陣 避開與香港官員握手引討論
2024/2/7 14:03
（中央社台北7日電）阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）訪港出席友誼賽，但未親自上陣引來香港球迷不滿。梅西在港並未召開記者會解釋，並且有影片流出他避開與香港特首李家超等官員握手。
據自由亞洲電台報導，梅西結束香港行後前往日本，5日晚間抵達日本機場，與訪問香港時一樣，自行攜帶行李並手持飲料下機。但不同的是，上旅遊巴士前他微微一笑，並且向鏡頭揮手，被認為與訪港時目無表情不同。
梅西在6日還在日本召開記者會，並談到了訪港缺陣的風波。
梅西說：「我無法在香港上場，真的是運氣很不好」，「很不幸的，這就是會發生在足球競技上，任何一場球，都有可能發生你無法上場的情況。」
梅西也指：「我總是很想參與，我想比賽，尤其是那些我們必須遠渡重洋，且球迷渴望看我們踢球的比賽。我希望我們能重回香港，再踢一場比賽。」
除了在香港缺席比賽外，現在又有影片流出，梅西在李家超率官員與球員握手時，悄悄繞過隊伍，走到官員背後。
據報導，時事評論員桑普受訪時指出，身體狀況是表面理由，梅西之所以在日本及香港表現分別那麼大，是因為不想碰不自由的中國及香港。
諾貝爾和平獎得主劉曉波罹患癌症，彌留之際獲梅西親筆簽名，由此可見梅西知道中國、香港人權狀況，只是作為球王不會公開批評。
梅西所屬的的美國邁阿密國際隊（Inter Miami CF）4日在香港進行季前友誼賽，但梅西整場坐板凳，導致場上球迷憤怒報以噓聲，並且大喊退錢。
梅西在日本的記者會上說，他感覺有好轉，希望能出賽。國際邁阿密將於7日友誼賽對日職冠軍神戶勝利船。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1130207
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